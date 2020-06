Fotbalisté Kosmonos využili volné jaro k přípravě na novou sezonu. V ní si kopnou čtvrtou nejvyšší soutěž. A právě s divizními soupeři změřili síly v přípravných zápasech. V předminulém víkendu remizovali se Mšenem 4:4, v sobotu pak vyhráli v Neratovicích 4:2.

„V obou zápasech to byl hodně pohledný fotbal. Musíme ale zapracovat na závěrech zápasů. Se Mšenem jsme ztratili vedení 4:2, Neratovice nám snížily také v závěru, když jsme vedli už 4:0,“ hodnotil odehrané zápasy středopolař Kosmonos Jakub Maryška.

V sedmdesáté minutě sobotního mače hraného za tropického horka žlutomodří Neratovičtí doma prohrávali 0:4. K výkonu svého týmu měl domácí kouč Jiří Brunclík celou řadu výhrad: „Vše řešíme pomaleji, komplikovaně než bychom na divizní tým měli. Chybí i ochota po ztrátě míče okamžitě přepínat do obrany. Opticky máme herní převahu, ale neúčelně. Čeká nás perná letní příprava a určitě ještě zvýšíme konkurenci v týmu.“

Za hosty se třikrát prosadil Hlaváček, jeden gól přidal Fabián. Další přátelák čeká na svěřence kosmonoského trenéra Jiřího Maška už ve středu. Tentokrát dokonce s třetiligovým soupeřem. Od 17.30 hodin vyzvou béčko prvoligové Mladé Boleslavi.

„Jsem na tu konfrontaci hodně zvědavý. Ale všichni se na to srovnání těšíme,“ hlásí Maryška. Sám se pak nemůže dočkat zahájení nové sezony, kde čeká na Kosmonosy i jedna novinka. „Jsme v předkole MOL Cupu. Kdyby se nám povedlo postoupit, tak by mohl do Kosmonos přijet i nějaký hodně zajímavý soupeř,“ už trošku předbíhá záložník celku z kopce nad Mladou Boleslaví.

Na hráče čeká i krátké volno a pak zahájení přípravy. „Máme od trenéra ale i individuální tréninkové plány na čas volna,“ dodává ještě Jakub Maryška.