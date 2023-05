/FOTOGALERIE/ Po třech těsných výhrách v divizi ubrali, sérii neporazitelnosti ale drží dál. Fotbalisté Kosmonos na svém hřišti proti silnému Kladnu dvakrát vedli, hosté ale jedinou brankou druhého poločasu srovnali na konečných 2:2. Nepříjemností bylo zranění dvou domácích hráčů.

Divize B, 23. kolo: SK Kosmonosy - SK Kladno (2:2), 22. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

„Za té konstelace, co byla dneska, bereme bod všemi deseti,“ řekl po utkání trenér Kosmonos Michal Mašek. Narážel především na zranění, která jeho týmu v utkání notně zkomplikovala život.

První přišlo brzy po rychlém domácím vedení (Pajer trestal z penalty faul brankáře Pettíka na Fabiána). Tvůrce hry Michal Mašek mladší si při dopadu na trávník vykloubil loket. „Nahodili mu ho a už je doma. V pátek budeme vidět. Doufám, že bude uschopněný,“ přidal Mašek starší aktuální informace o synově zranění.

„Nucené střídání nám do toho hodilo trochu vidle, sestavou jsme pak dost hýbali. Poločas jsme ale zvládli,“ ohlédl se kouč Kosmonos. Hosté sice po pěkném centru Čížka, který na zadní tyči uklidil Javorek, srovnali, radost jim ale vydržela sotva pět minut. Kořínek ukázal obraně záda (asi i s přispěním drobného ofsajdu) a poslal domácí zase do vedení.

„Soupeř bohužel ani nemusí vymýšlet nic velkého, stačí mu naše zbytečně chyby. Oba góly jsme Kosmonosům doslova darovali," zlobil se trenér Kladna Jan Procházka.

Ve druhé půli zachránil hosty po jedné z nebezpečných standardek Javorek, jenž vyhlavičkoval míč z čáry za už překonaným Pettíkem, a jeho tým toho posléze využil k vyrovnání. Po přetaženém rohu vrátil míč do ohně Šíma a Šnobl zblízka skóroval.

„Naše chyba na zadní tyči při standardce,“ hlásil pro změnu Mašek, jehož tým v závěrečných minutách dohrával v deseti. Měl už vystřídáno a ze hry odstoupil i Hošťálek. „Po srážce hlavami mu oteklo oko a neviděl. Nechtěli jsme riskovat,“ popisoval Mašek trable svého týmu.

Skóre už se ale na rozdíl od podzimního duelu (tehdy rozhodl v 90. minutě Borák) v závěru neměnilo. Hostující Kafka ze dvou pokusů trefil jednou tyčku a podruhé vedle. „V dalších možnostech ještě zbytečně hledáme lépe postaveného hráče. Bohužel, remíza asi odpovídá průběhu hry, ale pro nás je to zklamání. Zbytečně inkasujeme a pak to honíme, to je špatně," dodal Jan Procházka.

Domácí Michal Mašek označil soupeře za nejlepšího, s nímž se na jaře Kosmonosy utkaly. „Remíza za mě asi spravedlivá. Hodně kvalitní soupeř, který má ještě ambice postoupit. Neprohráli jsme a držíme šňůru bez porážky,“ byl s výsledkem nakonec spokojený.

Nerozhodně skončil zápas i na výtky obou týmů směrem k sudím. Jak už bylo zmíněno, hosté při druhém inkasovaném gólu i podle záběru na tvcom.cz s největší pravděpodobností oprávněně reklamovali ofsajdové postavení střelce Kořínka, domácí se za stavu 2:2 marně domáhali penalty. „Byla jasná. Ofsajd? V reálu se mi to zdálo taky, ale viděl jsem to jen na dálku z lavičky. Na videu ještě ne,“ komentoval Mašek sporné momenty.

SK Kosmonosy - SK Kladno 2:2 (2:1)

Branky: 4. z pen. Pajer, 32. Kořínek - 28. Javorek, 71. Šnobl. Rozhodčí: Švorc. ŽK: 2:2. Diváci: 150.