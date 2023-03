Po třiatřiceti minutách vedli 3:0 a zdálo se, že kráčí k jednoznačnému vítězství. Kosmonoští fotbalisté si ale situaci zkomplikovali. Závěr první půle a úvod té druhé olemovaly dvě branky Pražanů, kteří tak sahali po vyrovnání. To ale odmítl v nastaveném čase Vratislav Kořínek, autor hattricku, jenž svoji třetí brankou v zápase pojistil výhru.

SK Kosmonosy - ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

Pouhých osm minut čekalo sto padesát diváků na kosmonoském stadionu na úvodní gól. Hošťálkův přímý kop od pravé postranní čáry trkl hlavou do sítě Prieložný. Domácím narostla křídla. Maškův rohový kop, kroucený přímo na bránu, o kousek minul svůj cíl. Ve 22. minutě po centru z levé strany se domácí prosadili znovu ze vzduchu díky Kořínkově hlavičce.

„Do utkání jsme vstoupili přímo trestuhodně, řekl bych, že už v první dvacetiminutovce se rozhodlo,“ zlobil se po zápase hostující trenér Karel Jeřábek. Domácí svému sokovi, který ještě na jaře neztratil ani jeden bod, zasadili do poločasové přestávky ještě jeden úder. Po pěkné kombinaci vně pokutového území si Kořínek pohrál s brankářem Bojčukem a kosmonoské obecenstvo slavilo potřetí.

Nabyté vedení jako by domácí hráče ukolébalo. V závěru první půle se dostali ke slovu také hosté. Nejprve skóroval Birma, který byl u míče o chloupek dříve než vybíhající brankář Steiner a snížil. V nastaveném čase hráči Újezda slavili podruhé, leč předčasně. Pomezní rozhodčí Pánek měl praporek nad hlavou, jímž signalizoval ofsajd. „Jsme tým, na který po inkasované brance padne deka a začne dělat chyby. Na sebedůvěře musíme zapracovat,“ věděl domácí trenér Michal Mašek.

Ten se musel v zápase obejít bez svých dvou klíčových hráčů. Oba exligisté Tomáš Fabián i Adam Pajer absentovali. V případě prvního jmenovaného je na vině svalové zranění ze zápasu proti Štětí. „Adam Pajer má naraženou patu. Přemýšleli jsme, že bychom jej využili na nějaký kratší časový úsek zápasu, ale čekají nás další těžká utkání, takže jsme ho nechali odpočinout,“ objasnil situaci Mašek.

Také vstup do druhé půle patřil hostům. Podzimek fauloval vně pokutového území a s následným pokutovým kopem si bezpečně poradil Simaichl. Zápas tak byl až do závěrečného hvizdu stále otevřený. S blížícím se koncem utkání se otevírala okénka v zadních řadách pražského týmu.

Kořínkova křížná střela o píď minula tyčku, kterou v nastaveném čase orazítkoval střídající Král. Ten následně složil úspěšný reparát, když v rychlém kontru našel volného Kořínka, jemuž tak na zlatém podnose nabídl hattrick a jeho spoluhráč mu vstřelenou brankou také poděkoval.

„Řekl bych, že výhra je zasloužená,“ mnul si po utkání ruce domácí trenér Mašek. Ten pochválil zejména fantastický úvod klání. „Poté ale uděláme hrubou chybu a pustíme soupeře do tlaku. Naštěstí jsme to do přestávky ustáli,“ dodal s tím, že inkasovaná branka a následná šance mu přidělaly vrásky na čele.

Hosté po snížení na 2:3 bojovali až do závěrečných minut o bodový zisk. „Bohužel v tomto větru se do domácích dalo těžko dostat, byli zatažení a my nebyli schopni vyrovnat,“ smutnil trenér Újezda Jeřábek.

SK Kosmonosy – SK Újezd Praha 4 4:2 (3:1)

Branky: 22., 33. a 90.+2. Kořínek, 8. Prieložný – 40. Birma, 50. Simaichl (pen.). Rozhodčí: Šťastný – Pánek, Milner. ŽK: 2:3. Diváci: 150.

Kosmonosy: Steiner – Podzimek (85. Hradec), Hošťálek, Hrdlička, Šimáček – Pivazi (66. Motyčka), Traore (58. Král), Mašek, Omerbegovič (66. Kubelka), Prieložný – Kořínek.

Újezd Praha 4: Bojčuk – Valeš, Jackl, Velička, Janků – Špaček (46. Malčánek), Vrabec (46. Jeřábek), Ircing (78. Štefan), Simaichl, Tomaides (83. Řezníček) – Birma (68. Doležel).

ONDŘEJ NEJEDLO