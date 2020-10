Vstup do ročníku přitom Kosmonoským hrubě nevyšel. Hned v prvním kole po postupu z kraje se v derby utkali s Benátkami nad Jizerou. Zkušenější tým rozdrtil rivala jasně 7:0 a připravil mu hořké přivítání v Divizi C. „Věděli jsme, že Benátky jsou favorit, jeli jsme tam s tím, že mají zkušený manšaft. Ale že tam dostaneme sedm gólů, to byla velká rána, to nikdo nečekal,“ vrátil se k úvodnímu duelu sezony předseda klubu Petr Bernard.

Další nepříjemností byl zkraje sezony výskyt koronaviru v kádru. Onemocněl jeden z trenérů, který měl obtíže vážnější, a pět hráčů. „Hráči sice neměli těžký průběh, ale dlouho se to s nimi vleklo. Pořád byli unavení. Odtrénovali, ale byli úplně vyřízení. Myslím, že se to na nich podepsalo dost, v tom začátku nás to zasáhlo. Navíc jsme byli v karanténě, takže jsme chvíli nemohli trénovat, byla úplná pauza,“ líčil trable spojené s nemocí předseda Kosmonos.

Přesto ale nováček divize překonal všechny překážky a rozehrál se do slušné formy. Z osmi zápasů hned pět vyhrál a pobral lichotivých 15 bodů. „Když to vezmu jako celek, tak určitě panuje spokojenost. Myslím, že tým má svoji kvalitu. Věřím, že máme na to, abychom hráli v lepší polovičce soutěže,“ pochvaluje si Bernard.

Kosmonosy přes poslední dvě sezony postoupily hned dvakrát – nejprve do krajského přeboru a hned poté i do divize. Stále si ale drží kádr pohromadě, nedošlo na žádné dramatické změny. Stejní fotbalisté tak najednou hrají o dvě úrovně výš, než na co byli dřív zvyklí. Přesto dokáží i se zkušenějšími mužstvy držet krok nebo je dokonce porážet. Tajemstvím úspěchu je podle Bernarda dobrá práce trenérů Michala Maška a Daniela Jireše. „Kluci jsou nastavení na nějakou zátěž, kterou absolvují tak, jak si to trenéři představují. Trénovaní jsou skvěle. Fotbalová kvalita v divizi je vyšší než v přeboru, ale díky té fyzičce to zvládají,“ líbí se kosmonoskému šéfovi.

I přes občasné výpadky formy bojuje mladý kosmonoský tým úspěšně. V posledním utkání před nucenou pauzou se po dvou porážkách vrátil na vítěznou vlnu, když vyhrál 3:0 na hřišti Libiše. Přesto se to utkání Petr Bernardovi tolik nepozdávalo. „Snad i kdybych počítal ty Benátky, tak to teď bylo opravdu nejhorší. Vůbec se nám nedařilo, padla na nás trošku nějaká deka. Možná byli kluci unavení. Nebyl to vůbec fotbal, jaký bychom chtěli hrát. Paradoxně to i tak byl první divizní zápas s čistým kontem. Nechci snižovat kvalitu Libiše, ale být to s těžším soupeřem, nevím, jestli bychom obstáli,“ hodnotil předseda klubu poslední zápas.

Dosavadní dobré výsledky v Kosmonosech celkově nepřeceňují. „Ty těžké zápasy ještě čekají. Zatím jsme hráli s Benátkami, hráli jsme ve Velkých Hamrech, ale čeká nás Kolín, který je za mě jasným favoritem na postup. Pak je tam Náchod, Vysoké Mýto, to budou ještě hodně těžké zápasy. Máme za sebou kousek, čtvrtinu soutěže. Uvidíme po celé soutěži, jak to bude, kde se budeme pohybovat,“ hlásí Bernard s tím, že by byl spokojený, pokud by se nováček soutěže umístil do desátého místa.

Na udržení formy pracují Kosmonoští i nadále, i přes všechny restrikce a omezení. „Trénujeme ve skupinkách po těch šesti lidech. Do kabin se nechodí, kluci přijedou převlečení rovnou na trénink, potom zase hned odjedou. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale budeme pokračovat v tomhle rytmu. Musíme se té situaci nějak podřídit, nedá se nic dělat,“ říká smířlivě Petr Bernard o aktuální situaci.