Druhou část zahájili domácí konečně náporem a také první stoprocentní šancí, kterou však Dostálovi lapil brankář Šteiner. Na druhé straně zle zahrozil po rohu Mulligan a poté ještě víc exligový Fabián. I s oteklým kotníkem vypálil z vápna, jenže výborný Pettík vytáh ránu na tyč a dorážku hosté zpackali.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Následně jim ostře překazil plány záložník Mašek. Během pár minut nasbíral syn kouče dvě žluté karty a Kladnu se naskytla dvacetiminutová přesilovka. Naložilo s ní podstatně lépe než před čtrnácti dny v Březové. Tvořilo šance, které sice hlavně Dostál nedával, ale minutu před koncem Borák po závaru pálil natřikrát tak urputně, až merunu do sítě doslova dorval.

"Tam kdyby stálo deset volných frajerů, už bych nepřihrával,“ smál se Michal Borák svému gólu a přiznal, že by byl rád, aby tým nenechával rozhodující momenty pořád na poslední chvíli. „Už musíme skórovat i v první půli, šance máme. Zase jsem rád, že jsme soupeře k ničemu nepustili a uhráli to vzadu na nulu. Jen se víc tlačit dopředu, pak to tam padat bude,“ je přesvědčen poctivec obranné formace SK a tentokrát i hrdina zápasu.

Přiznal, že Kladnu pomohla přesilovka. „Oni se strašně zatáhli, jakoby se z toho po… Do té doby to bylo vyrovnané, což si děláme i sami zbytečnou snahou dávat pořád finálky,“ uzavřel Tomáš Borák.

Video, foto: Třetiligové béčko padlo u nováčka gólem z penalty

"Štěstí, ale kluci mu šli naproti," řekl po utkání asistent kouče Kladna Tomáš Procházka.

A hostující kouč Michal Mašek? Podle jeho názoru Kosmonosy nehrály dobře. „Bohužel jsme měli jen dvě střely za celý zápas. Sice z toho byly dvě tyčky, ale je to málo, protože jsme na tým apelovali, aby střílel. Jenže hráči si chvílemi dělali, co chtěli,“ mračil se Mašek a pochválit nemohl ani svého syna Michala za zbytečnou červenou kartu. „Zbytečně jsme se zatáhli, ale odešly nám síly. Fabián po faulu z páté minuty dohrával s oteklým kotníkem. Takže to bylo čekání na smrt a ta zákonitě přišla,“ posteskl si a syna zatracovat nehodlal. „To ne, bylo to v zápalu boje, ale to víte, že něco mu povím,“ usmál se hořce.

SK Kladno – Kosmonosy 1:0 (0:0)

Branka: 89. Borák. Rozhodčí: Schweinert – Havránek. ČK: 71. Mašek (Kos.). Diváci: 200.

Kladno: Pettík – Borák (90. Blažek), Rendla (59. Javorek), Kolářský, Růžička – Balšánek – Dostál, Holub, Procházka, Ježdík – Kafka (90. Šnobl).

Kosmonosy: Šteiner – Smetana, Hrdlička, Šimáček (60. Prokorát), Mašek, Fabián, Prieložný (86. Král), Marek, Kořínek (70. Podzimek), Mulligan (61. Motyčka), Pajer.