K tomu, že se oba sobotní soupeři srovnají s bilancí jedné porážky, remízy a výhry, nasměrovaly zápas dva góly hostí v rozmezí tří minut prvního poločasu, ve druhém padlo po jedné brance na každé straně.

„První poločas rozhodl. Měli jsme horší vstup do utkání a deset minut jsme se rovnali s nátlakem domácích, ale podařilo se nám dát nádherný gól,“ připomněl trenér loni na čele tabulky hrajících Neratovic Jiří Brunclík parádní ťukes s chladnokrevným zakončením Dobiáše. „Od té doby jsme měli více ze hry a přidali i druhou branku,“ liboval si po vráceném rohovém kopu s gólovou tečkou hlavičkujícího stopera Kalabise.

„Hosté hráli z pevného bloku a trestali naše chyby,“ vystihl Mašek. Jediná světlejší chvilka jeho týmu přišla v 62. minutě, kdy Kořínek po nepřesném odkopu hostí pohotovou ranou snížil. Pro zaskakujícího kouče neratovických brankářů Jiřího Poživila ale šlo při jeho prvním ostrém startu po letech o jedinou vážnější komplikaci.

„Na víc jsme neměli ani síly, ani kvality,“ uznal i trenér Kosmonos, který své muže přesto pochválil za to, že se s nepříznivým stavem snažili něco udělat až do konce. „Nezbývá než doufat, že se do příštího týdne dáme do kupy a povede se nám nějaké body přivézt z venku,“ vyslovil Mašek přání před výjezdem do pražských Kolodějí za nováčkem z Újezdu u Průhonic.

V nastavení o výsledku definitivně rozhodl z brejku Vetešník, který tak po přestupu z Libiše zažil úspěšnou premiéru v novém dresu. V Neratovickém týmu, v němž za druhý poločas ještě dlouho po zápase rezonovaly stížnosti na některé výroky rozhodčích, jinak zavládla po první sezonní výhře pochopitelná spokojenost. „I když to druhý poločas už nebylo tolik koukatelné, tak zápas jsme si, myslím, díky nasazení zasloužili vyhrát,“ dodal Brunclík.

3. kolo: Březová - Vilémov 5:1 (15. a 21. Veselý, 36. Kursa, 81. Body, 90. Číž - 14. Kučera), Kladno - Újezd Praha 4 1:3 (31. Borák - 68. vl. Balšánek, 70. Kaiser, 82. Jankú), Kosmonosy - Neratovice 1:3 (63. Kořínek - 17. Dobiáš, 20. Kalabis, 90+3. Vetešník), Česká Lípa - Štětí 5:2 (18., 34. a 48. Halbich, 23. Šimon, 69. Blažek - 49. Pokorný, 85. Petr), Chomutov - Cheb 6:1 (35., 71. a 89. Kopta, 39. a 68. Kubík, 41. Černý - 50. Komberec), Libiš - Slaný nedohráno, utkání bylo v 30. minutě za stavu 1:0 předčasně ukončeno pro nezpůsobilý terén