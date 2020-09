Kosmonosy odehrály zápas 4. kola Fortuna Divize C na půdě soupeře. K zápasu cestovali do Letohradu.

Historický okamžik. První gól v divizi střílí přes Krausovu nohu Matouš Kubelka. | Foto: Karel Jedlička

Úvod se hostujícímu celku povedl, už v osmé minutě se dostal do vedení díky přesné střele Tomáše Fabiána. Domácí Letohrad tento moment vybudil k ještě větší aktivitě a vyrovnávací branka na sebe nedala dlouho čekat. Po čtvrthodině srovnal Adam Nágl. Otočit zápas se Letohradu podařilo krátce po půlhodině hry, to se dokázal prosadit Lukáš Trnka. „V jednu chvíli jsme prohrávali 1:2, dostali jsme dva góly po standardních situacích. V tomto ohledu byl náš soupeř velmi silný, měl to dobře natrénované,“ sdělil po utkání předseda Kosmonos Petr Bernard.