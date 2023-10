Divizní Kosmonosy si připsaly doma druhé vítězství v sezoně, přestože jim vůbec nevyšel vstup do zápasu a brzy prohrávaly o dvě branky. V trenérském souboji bývalých mladoboleslavských útočníků s hostujícím Petrem Průchou ale nakonec slavil domácí Michal Mašek. Jeho tým porazil Nový Bydžov 3:2.

Divize C, 10. kolo: SK Kosmonosy - RMSK Cidlina Nový Bydžov (3:2), 7. 10. 2023 | Foto: Karel Jedlička

„Úvod byl od nás už klasicky hrozivý. Po dvou chybách v obraně to vypadalo, že je po zápase,“ ohlédl se kosmonoský trenér Michal Mašek.

Ve 14. minutě totiž z vrcholu velkého vápna krásně trefil protější šibenici hostující kapitán Štěpán Blažek. Ten musel za čtvrt hodiny pro zranění střídat, ale to již platil stav 2:2. Na přesnou trefu Marka Langra dokázal rychle odpovědět Jan Strnad, který uklidil z penaltové značky k tyči centr z pravé strany.

„Pomohl nám rychle vstřelený gól po druhém inkasovaném. Zvedli jsme hlavu a do poločasu se nám povedlo vyrovnat. Do druhého jsme šli trochu psychicky lépe naladění než hosté, kteří ztratili dvoubrankový náskok,“ narážel Michal Mašek na přesnou střelu Vojtěcha Šulce z úhlu po další pěkné souhře, která začala na pravém kraji hřiště.

Obrazem: Vrutice se prostřílela na druhé místo, kapitán si zopakoval hattrick

Krátce po změně stran oslabil Bydžov Pokorný, který viděl za faul před velkým vápnem druhou žlutou kartu. Trestný kop Kosmonosy nevyužily, ale brzy přišla rozhodující akce. „Do přesilovky jsme nehráli dobře. Hosté zalezli trochu do bloku, víceméně jsme se trápili a rozbili to až těmi standardkami,“ podotkl Mašek starší.

Stanislav Strýhal vyrážel před sebe Pajerovu dělovku, míče se zmocnil Pažout a vybojoval roh. Ten rozehrál Mašek ml. na Šulce, netradiční hlavičkář zavěsil k tyči a stal se hrdinou dopoledne – 3:2.

„Od léta se vrátil do tréninku po roční studijní pauze. Zatím naskakuje postupně a minuty teprve sbírá. Se soutěží i kosmonoským fotbalem už má nějaké zkušenosti. Konečně pomohl i gólově,“ řekl na adresu Vojtěcha Šulce trenér Mašek. V převaze jednoho muže jeho svěřenci vítězství ubránili, když se až do konce zápasu již žádná šance neurodila.

Za zmínku tak stojí hlavně gesto fair play v podání Nového Bydžova, jeho hráči za stavu 3:2 v nastavení mohli kopat roh, ale přiznali se k teči.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Vítězové jsou stále namočeni v sestupovém pásmu, velkolepý obrat by je měl povzbudit. „Stále je to boj v hlavách. Předminulou středu jsme v přáteláku porazili boleslavské béčko 3:0. Mysleli jsme, že jsme se trochu zmátořili, ale sprcha 0:5 v Chrudimi nás zase trochu vrátila na zem. Snad jsme na dobré cestě, ale nechceme to zakřiknout. Ještě to bude boj,“ dodal kouč Michal Mašek.

Kosmonosy – Nový Bydžov 3:2 (2:2)

Branky: 28. a 62. Šulc, 22. Strnad – 14. Blažek, 19. Langr. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 2:4. ČK: 53. Pokorný (NB). Diváci: 155. Střely na bránu: 6:3. Rohy: 3:2. Kosmonosy: Šteiner – Kubelka, Hošťálek, Pajer, Skramuský – Šoufek (77. Král), Prieložný, Mašek, Šulc – Strnad (77. Havlas), Pažout (67. Straka).