Dva domácí divizní zápasy za sebou mají fotbalisté Kosmonos. Oba odehráli doma a v obou se zrodila remíza. V obou však domácí sahali po bodech třech. „Po hodině hry jsme vedli 2:0. To už musíme dohrát do vítězství,“ hlásil po zápase kosmonoský záložník Jakub Maryška.

Ve druhém kole přijelo na kopec nad Mladou Boleslaví Hlinsko, které v prvním kole podlehlo doma těsně Čáslavi. První poločas patřil domácímu týmu, který šel už v osmé minutě do vedení zásluhou Matěje Horáka. Ten byl nakonec jediným střelcem prvního poločasu.

V Kosmonosech bylo ještě veseleji v 53. minutě, kdy na zmiňovaných 2:0 zvýšil Jindřich Jäger. Pak ale přišly chvíle hostujícího celku. V 63. minutě snížil Lukáš Zelenka a o devět minut později už bylo srovnáno po brance Lukáše Jančury.

Kosmonosy ale ještě dokázaly zareagovat. „Za tři minuty jsme si vzali vedení zpátky, ale nakonec jsme si ještě nechali dát naprosto zbytečný gól,“ komentoval Maryška nejprve gól Valentýna Lukáče a další vyrovnání druhým gólem Jančury. Do konce zápasu zbývalo něco přes deset minut, ale ani jeden z týmů se už neprosadil. „Měli jsme k dispozici ještě dobrou standardku, ale vedení zpět jsme si už nevzali,“ dodal záložník Kosmonos.

Ty se nyní už chystají na středeční slávu. To totiž do Kosmonos přijede k prvnímu kolu MOL Cupu slavná, aktuálně druholigová, Dukla Praha.

Kosmonosy – Hlinsko 3:3 (1:0)

Branky: 8. Horák, 53. Jäger, 75. Lukáč – 72. a 82. Jančura, 63. Zelenka. Rozhodčí: Míč. ŽK: 1:1.

Kosmonosy: Hartych – Hošťálek, Smetana, Hrdlička, Šimáček (73. Lukáč), Mašek, Marek, Jäger (81. Maryška), Horák (76. Podzimek), Motyčka (73. Král), Šulc.

Po přesvědčivé domácí výhře v prvním kole nad Trutnovem zajížděly Benátky na Pardubicko na hřiště Letohradu. Odtud si nakonec odváží porážku 1:2. Po bezbrankovém poločase šli do vedení hosté, když se v 50. minutě prosadil Jimmy. Dlouho to vypadalo, že by si hosté mohli připsat další tři body, ale o ty přišli v závěrečné desetiminutovce. V 80. minutě totiž vyrovnal Kabourek a o třech bodech pro domácí rozhodl tři minuty před koncem Nágl.

Letohrad – Benátky 2:1 (0:0)

Branky: 80. Kabourek, 87. Nágl – 50. Jimmy. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 1:4. Diváci: 110.

Benátky: Straka – Slicho (63. Šimek), Kysela, Šimeček, Jimmy, Glöckner, Zabilanský (78. Holeček), Bodlák (78. Komma), Kopa, Macek, Mansfeld (89. Košek).