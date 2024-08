Divize C, 16. kolo: SK Kosmonosy - Slavia Hradec Králové (4:2), 15. června 2024

Fotbalisté Kosmonos porážku z úvodního podzimního kola v sobotu proti Novému Bydžovu napravovat nebudou. Na domácí premiéru v soutěži si totiž ještě musí dva týdny počkat. Zápas s Novým Bydžovem byl odložen.

„Někteří jejich hráči jedou na nějaký turnaj,“ objasnil důvod trenér Kosmonos Pavel Jícha s tím, že jeho klub s žádostí Východočechů o přesun zápasu původně nesouhlasil. „Hnali to přes svaz, který na turnaji asi nějakým způsobem participuje, a ten řekl, že se zápas přeloží,“ doplnil Pavel Jícha. Dohoda dosud nepadla ani o náhradním termínu utkání.

Pro Kosmonosy se podle trenéra rozhodně nejedná o příjemnou situaci. Sezonu totiž načnou dvěma venkovními zápasy. „Máme obrovsky těžký los. V prvních osmi kolech máme vesměs soupeře, kteří se budou pohybovat v první polovině tabulky. Bydžov byl v uvozovkách hratelný soupeř, s nímž jsme doma mohli bodovat. Odklad se nám vůbec nehodí do krámu,“ připomíná kouč nejbližší zápasový program: mezi výjezdy do Turnova a Přepeří (ex ČFL) přijede na kopeček nad Boleslaví Benešov.

O nadcházejícím víkendu si hráči od fotbalu zcela odpočinou. „Kluci dostali na výběr buď trénink v sobotu, nebo v týdnu,“ popsal volbu s jasným výsledkem: „Nakonec jdeme v týdnu o trénink více a víkend budou mít volný.“

Připravovat se tak budou na restart. Vstup do nového ročníku výsledkově nedopadl, ve Velkých Hamrech padli 0:2. Podle trenéra se vedle nesporné kvality soupeře projevily i absence v sestavě. „Měli jsme dva zraněné stopery ze základu. A Adam Pajer, který je asi první útočník a nejlepší střelec, stál za červenou kartu z jara (1. ze 3 SU). Takže jsme tomu přizpůsobili taktiku,“ vrátil se k utkání Pavel Jícha. „Co jsme hráli, nám víceméně fungovalo. Pak jsme udělali jednu hloupou chybu, že jsme vystoupili vysoko a soupeř toho využil,“ litoval zpětně úvodního a ve finále nechytatelně vstřeleného gólu. „Škoda, chvíli před tím jsme měli gólovku my, nedali jsme ji.“

Rozhřešení těsného zápasu pak přinesla penalta, o které hosté na hřišti značně pochybovali. „Když jsem to viděl na videu, tak to byla jednoznačná penalta,“ přiznal zpětně Pavel Jícha. Zápasy s týmy kvalit Velkých Hamrů ale podle něj bývají hlavně o prvním gólu. „Když jim ten gól dáte, tak máte šanci, že uspějete. Je potřeba top formu a jim aby to úplně neladilo.“