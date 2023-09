Dva góly inkasované jako přes kopírák v rozmezí tří minut tentokrát uzemnily fotbalisty Kosmonos. Také z Benešova se stejně jako z předešlých podzimních kol divize vraceli s nepořízenou.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Když se před dvěma týdny u Konopiště představila Dobrovice, byla z toho střelecká exploze hostů. Tříbranková výhra prakticky ukončila působení trenéra Vasila Boeva na lavičce ex-třetiligového celku. Udržet si pozici nepomohla ani následná těsná výhra v Letohradu.

Proti Kosmonosům už vedl benešovský tým Petr Mikolanda, který ještě loni na jaře na Boleslavsku ve stejné soutěži kormidloval Horky. Parta z kopce nad Boleslaví jej v premiéře napínala něco málo přes poločas.

„Přestože u domácích došlo ke změně trenéra, zápas byl relativně vyrovnaný. V bezbrankovém prvním poločase panovala spokojenost s defenzivní částí,“ našel hlavní pozitivum na straně hostí jejich trenér Michal Mašek.

Hned na začátku druhé části ale domácí přiklonili dvěma slepenými góly Tomka a Nešpora zápas na svou stranu. „Bohužel jsme inkasovali dvakrát během čtyřech minut z totožných situací. Jsme nyní v takovém rozpoložení, že není síla na obrat, i když tam náznaky byly. V koncovce jsme ale impotentní,“ dodal k utkání Michal Mašek.

Jeho protějšek neskrýval spokojenost. „O poločase jsme říkali, že práce vypadala dobře v první půli, a ať hráči věří, že tam centry budou, z toho pak zakončení. Když jsme pak během tří minut dali dva góly, tak druhý to nahlodá a my jsme díky tomu vyhráli. Za mě zasloužená výhra. Dali jsme dva góly po dvou kvalitních centrech, což rozhodlo,“ pochvaloval si kouč Petr Mikolanda.

Hosté tak v soutěži i po pěti kolech zůstávají bez bodového zisku, s pouhým jedním vstřeleným gólem a aktuálně už patnácti inkasovanými. Řada klubů sahá v podobné situaci k „populární“ trenérské změně, není v ohrožení i pozice kouče Maška? „Vedeme tu debatu už čtrnáct dní. Spíš cítíme, že je to v hráčích, jestli se chytneme, nebo ne. V tréninku vypadáme dobře. Je otázka, kdy se to zlomí,“ věří v obrat k lepšímu.

Přijde už doma proti Vysokému Mýtu, jehož zápasy byly až do víkendu gólově nejdietnější ze všech (skóre 3:3 a 4 body)? „Teď už pro nás bude každý zápas těžký. Sedlo to na nás. Co si budeme povídat, nejsme na takovou situaci zvyklí. Jsme v rozpoložení, že budeme muset bojovat o každý bod,“ uzavřel Mašek, podle kterého se dá stavět alespoň na už zmíněném bezbrankovém prvním poločase.

Povzbuzením by mohla být i slova Petra Mikolandy, mimo jiné i televizního experta: „Kosmonosy nehrály vůbec špatně. V každém zápase, co jsme viděli, tak měly tři stoprocentní šance, jen nedávají branky. Nechtěli jsme, aby se bodově chytily zrovna u nás. Že by nám to svazovalo ale nohy, to ne. Hráči k zápasu přistoupili v pořádku a jsme spokojení, jak ho odehráli,“ řekl s úlevou majitel dvaceti startů v české nejvyšší soutěži.