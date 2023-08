/FOTOGALERIE/ Černá divizní sobota pro celky z Boleslavska. Dva z nich (Benátky hrají až v neděli) na domácím hřišti prohrály 0:3. Kosmonosům protáhl zatím nulový vstup do sezony Turnov, Dobrovice zůstala na čtyřech bodech po setkání s Vysokým Mýtem.

Divize C, 4. kolo: FK Dobrovice - SK Vysoké Mýto (0:3), 26. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Picava se před týdnem blýskla skalpem ex-třetiligového Benešova na jeho hřišti. V domácím prostředí ale nedokázala navázat výsledkově a podle trenéra Michala Sedláčka ani výkonem.

„V prvním poločase jsme dobývali dobře organizovanou obranu hostů. V jedné šanci nás výborně vychytal brankář,“ zmínil Michal Sedláček s tím, že podobně na tom byli hosté, kteří ztroskotali na Bartošovi.

Utkání zlomila hned 49. minuta a smrtící brejk hostů po útočné standardce domácích. Ti vy zbylém čase inkasovali ještě dvakrát.

„Po prvním gólu si soupeř počínal dobře takticky a my jsme si dopředu až na jednu příležitost v závěru už nic nevytvořili. Mýto nás dvakrát rovněž z brejkových situací potrestalo. Hosté si bohužel zaslouženě odvezli z našeho hřiště tři body,“ doplnil Michal Sedláček.

V Kosmonosech, za které po zranění poprvé nastoupil loňský střelec číslo dva Pajer, padl nakonec vítězný gól už po deseti minutách hry. A podobné nejsou k vidění každý den. Centr z přímého kopu prakticky od domácí lavičky propadl až do sítě. Tým okolo šťastného střelce a kapitána Štěpána Havla pak své druhé podzimní vítězství navýšil v závěrečné půlhodině.

„Zápas začneme dobře, ale pak dostaneme smolný gól ze čtyřiceti metrů, který nás srazí. Nám se nedaří a už je to na nás znát i psychicky. Jenom Fabián měl dneska snad pět loženek. Je to stále dokola, trochu na nás už padá krize, góly nedáme ani z nejvyloženějších šancí a jsme za to potrestaní,“ popsal čtvrtou podzimní porážku v divizi trenér Michal Mašek.

Jak z krize ven? „Musíme teď hlavně kluky zklidnit. Je to o hlavách. Kvalitu mají. Trénují dobře. V tréninku šance proměňují. I v zápase jim nejde až na ty šance nic vytknout,“ uvažoval nahlas Michal Mašek, jehož tým čeká v dalším kole výjezd do Benešova. Dobrovice zamíří do Čáslavi.

FK Dobrovice - SK Vysoké Mýto 0:3 (0:0)

Branky: 49. Kadrmas, 78. Habrman, 85. Lněnička. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Dobrovice: Bartoš - Zelinka (70. Pečínka), Sedláček, L. Janovský, Bičiště - Kohout, Bora, Horák (78. Král), Pánek (54. Kacafírek), J. Janovský (46. Kopecký) - Volf.

SK Kosmonosy – FK Turnov 0:3 (0:1)

Branky: 11. Š. Havel, 68. Malý, 75. P. Havel. Rozhodčí: Bednář. ŽK: 4:2. Diváci: 200. Kosmonosy: Šteiner – Hrdlička, Šimáček, Mašek, Pajer (78. Motyčka), Fabián, Prieložný (63. Straka), Pivazi (63. Conteh), Podzimek, Král (63. Šulc), Kubelka (80. Hradec).