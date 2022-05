„Musím vyzdvihnout práci celého týmu při hře do obrany a také herní disciplínu,“ pochvaloval si trenér vítězů Michal Mašek. Utkání podle něj naplnilo očekávaný scénář boje o každý míč a centimetr hřiště na úkor pohledných akcí.

„Hned v úvodu se nám podařilo vstřelit branku a dokonale jsme tak soupeře zaskočili. Poříčany spoléhaly hlavně na standardní situace a z jedné z nich se jim i povedlo srovnat krok, kdy jsme špatně vyřešili defenzivní část naší hry,“ popsal Mašek úvodní výměnu gólových vizitek.

Posile to v základu svědčí

Ve zbylém čase už stříleli jen hosté, přesněji jeden z nich. Nejvydařenější zápas za Kosmonosy od březnového přestupu z Desné zažil sedmadvacetiletý Vratislav Kořínek. Nositel (ne)šťastného čísla třináct ocházel při střídání v devadesáté jako autor hattricku. Za důvěru v základní sestavě se přitom odměnil hned napoprvé, když týden předtím přispěl nakonec vítězným gólem i k triumfu nad Náchodem.

„Naštěstí se nám povedlo jít do přestávky znovu do vedení a domácí jsme dostali pod psychický tlak. A díky naší třetí brance po přestávce bylo rozhodnuto, protože až do závěrečného hvizdu jsme byli v obranné fázi bezchybní,“ dodal k utkání Michal Mašek, který kromě svých hráčů ocenil i výkon rozhodčí Šulcové. „Těžké utkání zvládla bravurně a nepodlehla tlaku domácí střídačky. Klobouk dolů před jejím nebojácným a rozhodným výkonem.“

Podle poříčanského Zdeňka Šmejkala se zápas lámal hned po vyrovnání na 1:1. „Byli jsme deset až patnáct minut lepší a v té době jsme měli rozhodnout. Ale nedali jsme šance. Petr trefil břevno, situaci dobře nevyřešil Hetcl a největší tutovku měl Kabyl, ale z malého vápna hlavou neskóroval. Měli jsme tři šance a místo toho, abychom o dva góly vedli, tak jsme inkasovali po hrubé chybě. Po změně stran jsme vyrobili dvě chyby za sebou a soupeř přidal třetí branku. Pak už to bylo z naší strany trápení, už jsme na zvrat neměli sílu. A také už nám to nešlo,“ přiznal poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal.

Odměna pouze za obranu

Nejméně zábavného výsledku v sezoně dosáhly Benátky. Na hřišti zachraňujícího se Dvora Králové nebyla k vidění příliš atraktivní podívaná. „Bezbranková remíza je pro nás asi málo,“ uvažoval po devadesáti minutách trenér hostí Radek Lacina.

„Soupeř byl zalezlý v obraně, nechtěl příliš hrát. Spíše čekal na naše chyby. Snažili jsme se jimi prokombinovat a vytvořit si šance. Bohužel na tom terénu, který tu dnes byl, to bylo hrozně složité,“ charakterizoval fotbalový boj.

A jak to tedy u safari vypadalo s šancemi? I na ně bylo utkání skoupé. „Domácí hrozili z brejků, vypracovali si dvě. Také my šli sami na bránu, bohužel jsme to nedokázali vyřešit. Vytvořili jsme si i nějaké náznaky. V 90. minutě ještě soupeř zahrozil po jasném faulu na Zabilanského, který bohužel nebyl pískaný. Naštěstí jsme to přestáli,“ přiblížil Radek Lacina.

Domácí lodivod Jiří Kuneš mluvil o vyrovnaném utkání proti silnému soupeři. „Měli jsme dvě vyložené brankové příležitosti. Škoda, že jsme je nevyužili, protože body potřebujeme o mnoho více než kvalitní soupeř.“

Poříčany – Kosmonosy 1:3 (1:2)

Branky: 14. Janda – 13., 42. a 49. Kořínek. ŽK: 3:2. Diváci: 180.

Dvůr Králové – Benátky 0:0

ŽK: 1:2. ČK: 90+1. Kysela (as. Trenéra Ben.). Střely na branku: 2:4. Střely mimo: 7:4. Rohové kopy: 2:4. Ofsajdy: 2:12. Fauly: 16:15. Diváci: 200.