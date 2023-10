/FOTOGALERIE/ Více než tři čtvrtiny hrací doby drželi dobrovičtí fotbalisté v okresním derby v Kosmonosech vedení, nakonec se ale museli spokojit s bodem. Před početnou návštěvou se odehrával především vyhecovaný tvrdý boj, který zpestřily pěkné góly na obou stranách.

Divize C - 12. kolo: SK Kosmonosy - FK Dobrovice (1:1), 21. 10. 2023 | Foto: Miloš Moc

„Začátek byl hrozivý, taktika, s jakou jsme do zápasu šli, se víceméně hned zhroutila a tradičně jsme pak byli jako opaření,“ narážel domácí trenér Michal Mašek na čtvrtou minutu. To Štěpán Kacafírek sklepl z velkého vápna míč na levé křídlo Aleši Kohoutovi a vzápětí jeho vrácený centr před bránu umístil z voleje do sítě – 0:1.

Ve 23. minutě podržel domácí dvakrát brankář Šteiner. Skokem k pravé tyči vyrazil Volfův trestný kop z 25 metrů a stačil zneškodnit i dorážku úplně volného Kopeckého zblízka.

V největší příležitosti Kosmonos ve 36. minutě po Havlasově akci v pádu přestřelil z voleje zívající bránu Šulc. Ještě v nastavení vyboxoval Bartoš Šoufkovu ostrou ránu po úniku z pravého křídla.

Ve druhé půli si domácí vybojovali územní převahu, centry z obou stran ale nenacházely adresáty a brankáři moc práce neměli. „Bylo to bojovné vyhrocené utkání, škoda že před tolika lidmi ne moc hezké,“ řekl trenér hostů Michal Sedláček. Ten postrádal zraněného Bičištěho, předčasně musel střídat Kopecký a málem také Volf, kterému přeskočilo v koleni, ale po pár minutách kulhání to rozběhal.

„Jak soupeř zaleze do hlubokého bloku, tak to s nezkušenými hráči strašně těžko dobýváme,“ uvedl Michal Mašek, který dal příležitost v základu třem náctiletým. „Máme zraněné Hošťálka, Podzimka, Šimáčka, ale tihle kluci pracují v týdnu normálně na tréninku a šanci si zaslouží. Upřímně teď jsme v situaci, že ať ukážeme na kohokoli, je to v podstatě jedno,“ řekl kouč Kosmonos

Finální přihrávku vymyslel až jeho syn dloubákem do náběhu na Kubelku, který hostující Lukáš Janovský podskočil. Domácí pravý bek však bránu bývalého klubu těsně překopl. Michal Mašek to tedy vzal v 75. minutě na sebe a po individuálním úniku krásnou ranou z velkého vápna do vzdálenější šibenice vyrovnal na 1:1. „Takticky jsme zvládli utkání dobře, bohužel tak jako domácí v první půli jsme i my udělali jednu chybu, když jsme se nezajistili po ztrátě míče,“ mrzelo Michala Sedláčka.

K obratu bylo blízko ze dvou trestných kopů z okraje velkého vápna, které v rozmezí pěti minut rozehrál prudce Pajer, jenže první z brankové čáry vyhlavičkoval Klain a repete vykopl od přední tyče Marek Sedláček.

„Bary předtím pomohl klukům, pak zase oni jemu. Ale tolik standardek, jako dnes kopaly Kosmonosy, bych si také někdy přál mít. I když pan rozhodčí bude mít jiný názor,“ pousmál se hořce Michal Sedláček. „Také bych si mohl stěžovat, že za faul v desáté minutě na Poláčka mohla přijít červená. Rozhodčí řekl jasně, že bude pískat fauly nohama a pouštět hru tělem a toho se držel,“ oponoval jeho protějšek Mašek.

Picava zahrozila pouze v 82. minutě Knoblochem, jehož dalekonosná rána proletěla těsně nad břevnem. V nastavení si za zbytečnou nadávku rozhodčímu Orlovi podal přihlášku před disciplinární komisi již vystřídaný dobrovický střelec Kacafírek. Na remíze se již nic nezměnilo.

„Jediné pozitivní pro nás je, že jsme nenechali Kosmonosy dotáhnout,“ oddechl si Michal Sedláček. „Zápas byl zbytečně rozkouskovaný dohadováním a poleháváním. Na to, jaká byla dnes návštěva, mohly oba celky předvést víc fotbalovosti,“ uzavřel jeho protějšek Michal Mašek.

Kosmonosy – Dobrovice 1:1 (0:1)

Branky: 75. Mašek – 4. Kacafírek. Rozhodčí: Orel. ŽK: 0:5. ČK: 90.+3 Kacafírek (D.). Diváků: 275. Střely na bránu: 4:4. Rohy: 5:1.

Kosmonosy: Šteiner – Kubelka, Pajer, Hrdlička, Poláček – Šoufek, Prieložný, Mašek, Skramuský (68. M. Král) – Havlas (57. Strnad), Šulc (57. Pažout).

Dobrovice: Bartoš – Pečínka, Sedláček, L. Janovský, Klain – Kopecký (28. J. Janovský), Horák (68. Bora), Knobloch, Kohout (77. P. Král) – Volf, Kacafírek (68. Pánek)