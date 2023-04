On sám chytil na jaře skvělou formu, když ve čtyřech zápasech zaznamenal hned šest branek. Za celý podzim jich měl přitom dohromady osm. Což je v součtu čtrnáct, a to znamená po víkendu první místo v tabulce kanonýrů kosmonoské divizní skupiny.

„Samozřejmě jsem se na tabulku podíval. Ale zůstávám nohama na zemi, sezona je ještě dlouhá. A za týden může dát tři góly někdo z kluků z Lípy nebo se uzdraví Adam Pajer a dožene mě třeba on," říká osmadvacetiletý odchovanec severočeské kopané, který do Kosmonos přišel před loňským podzimem z Desné.

Kosmonosy přichystaly Újezdu první jarní porážku, Kořínek se blýskl hattrickem

Už v zimní přestávce cítil, že by jaro mohlo být dobré: „Jsem teď po fotbalové stránce spokojený. Už v přípravě se mi dařilo. Navíc těžím z práce naší skvělé obrany a zálohy, kluci nám dopředu připravují výborné míče."

Rozhovor už měl po svém hattricku také s týmovým pokladníkem: „Už byly i nějaké fotky v novinách, tak mi kluci hlásili, ať si připravím dvojitou pokutu do kasy."

Zápas s druhým a na jaře do té doby stoprocentním Újezdem Kosmonosy zvládly na jedničku, když se radovaly z výhry 4:2. „My jsme na ně od první minuty vlétli a oni z toho byli pořádně zaskočení. První půl hodiny si mezi sebou dokonce nadávali," okomentoval Kořínek úvod zápasu, po němž měl na svém kontě už dvě branky a jeho tým vedl 3:0.

Jenže soupeř se dvěma góly, kterými orámoval poločasovou přestávku, vrátil do hry. „Do nějaké sedmdesáté minuty do nás docela bušili, ale posledních dvacet minut už to opadlo a my jsme zápas zkušeně dohráli," dodává útočník Kosmonos.