Velkou zásluhu na tom má i Klobása, který je se sedmi vstřelenými góly druhým nejlepším střelcem týmu, dalších pět branek pak připravil svým spoluhráčům. Daří se mu i přesto, že opustil svůj tradiční post útočníka a postavil se do středu zálohy.

„V prvním zápase jsem hrál útočníka a prohráli jsme, takže jsme si po utkání s trenéry sedli. Myslím, že v divizi bych mohl dělat osu týmu, rozdávat balóny a měnit tempo hry. Od té doby, co nehraju v útoku, se nám výsledkově daří,“ pochvaluje si.

Fotbalista s prvoligovými zkušenostmi si udělal jméno hlavně v Jihlavě, kde se stal v předminulé sezoně nejlepším střelcem Fortuna národní ligy. Tehdy nastřílel sedmnáct branek. Po dalším, už ne tolik vydařeném ročníku se však rozhodl s profesionálním fotbalem skončit a dal přednost rodině. Spolu s tchánem se nyní stará o zemědělskou firmu.

„Profesionální fotbal pro mě úplně uzavřená kapitola není. Něco se řeší, ale muselo by to být zajímavé pro mě i pro rodinu. Zvykli si na to, že jsem každý večer doma a můžu uspávat děti. Je možné, že se vrátím, ale spíš myslím, že ne. Přednost dostane rodina,“ říká Klobása, kolem něhož už teď krouží týmy České fotbalové ligy.

„Měl jsem nabídky ze třetí ligy, ale všechny jsem s díky odmítl. ČFL bych si mohl zahrát třeba příští rok s Neratovicemi, když se nám to povede. Já osobně bych postoupit moc chtěl, ale bylo by to o domluvě, jestli bych ČFL hrál,“ vysvětluje Klobása s tím, že kvůli náročné práci by nestíhal všechny tréninky.

Produktivní fotbalista měl původně po konci svého angažmá v Jihlavě namířeno do rakouského Pregartenu. Jeho působení v celku ze čtvrté rakouské ligy však skončilo dříve, než začalo. „Tam to vůbec nešlo skloubit, nepovedlo se tam vůbec nic. Radši bych to ani dál nerozváděl,“ mrzí doteď Klobásu.

Všechno zlé je ale k něčemu dobré, a tak může rodák z Ovčár opět hájit barvy týmu, za který nastupoval až do dorostu. „Neratovice jsou zázemím nad průměrem divize. Máme bazének, saunu, maséra… Například s Jihlavou to srovnatelné není, ale třeba s Varnsdorfem, kde jsem působil, jo,“ srovnává.

I proto by Neratovicím vyšší soutěž slušela. „Tým měl velké ambice, ještě než jsem přišel, a chtěl hrát v první trojce. Když jsme se domluvili, sedl jsem si s vedením a řekli mi, že se mnou by chtěli být mezi nejlepšími dvěma týmy. Jsem moc rád, že to tak zatím je. Neprohráli jsme dvanáct zápasů v řadě, takže panuje spokojenost na všech stranách,“ zakončuje Klobása.