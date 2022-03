„Hráče jsem nabádal, aby hráli slušně, bez diskusí a nereagovali na domácí střídačku. Byl tam faul na červenou, bohužel náš hráč přispěchal s odplatou. Moravec šel pak zbytečně tvrdě do brankáře, to do fotbalu nepatří. Bál jsem se vykartování, proto byl hned vystřídán,“ vysvětlil trenér hostů Miroslav Kratochvíl. „Za mě jednoznačně červená karta,“ nehájil syna ani kosmonoský kouč Michal Mašek. „Jestli se nevylučuje za tohle, tak už to nebude o fotbale, ale o nějakém zápasení.“

Co se fotbalu týče, tlačily nejprve Kosmonosy, poté zahrozila Libiš Přibylovou hlavičkou z malého vápna. Na druhé straně protáhl Velka křížnou střelou Marek. Ten napřáhl ve 36. minutě znovu, rána by šla vedle, ale před bránou ji šikovně do protipohybu brankáře tečoval Aleš Kohout – 1:0. „Přijeli jsme do Kosmonos vyhrát, ale rozhodla produktivita. Bohužel jsme dostali šmudlu, do druhého poločasu jsme se ještě pokusili vývoj otočit, ale dnes nám to prostě nešlo,“ uznal Miroslav Kratochvíl.

Vyrovnaný zápas rozhodla efektivita a dovednosti domácí opory Tomáše Fabiána. Ten sice minutu po přestávce z průniku neprostřelil Velka, ale ostré si schoval na další průběh. Mezitím ještě úplně volný Menčl netrefil před bránou Mlejnkův křížný nákop čistě. Lohojdovu pěknou střelu z otočky vyškrábl zpod břevna kosmonoský Hartych.

V 63. minutě kosmonoskou kombinaci v zahuštěném vápně proměnil po Maškově prostrčení Fabián – 2:0. Libiš musela otevřít hru, ale vepředu nebyla nebezpečná. Naopak střídající Fišer si naběhl za její obranu, ale překonat Velka se povedlo až z jiného nájezdu znovu Fabiánovi, který mohl zaklepat na tyč a zeptat se, kdo je doma.

„Soustředili jsme se na zpřesnění koncovky, jeden gól v prvních dvou zápasech při množství šancí je hodně málo. Nakonec i dnes jsme mohli jít do šatny s větším náskokem a mít dříve klid,“ shrnul kosmonoský kouč Michal Mašek.

Kosmonosy – Libiš 3:0 (1:0)

Branky: 63. a 81. Fabián, 27. Kohout. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:3. Diváků: 145. Střely na bránu: 6:3. Rohy: 3:5.

Kosmonosy: Hartych – Marek, Podzimek, Hrdlička, Šimáček – Šulc (66. Kubelka), S. Smetana, Mašek (83. Maryška), Král (56. Kořínek) – Fabián (83. Žižka), Kohout (56. Fišer).

Libiš: Velek – Kocourek, Macháček, Moltaš, Mlejnek – Lohojda (83. Dobrovolný), Mündl, Menčl, Přibyl (72. Šmíd) – Vetešník (72. Tylšar), Moravec (36. M. Smetana).