Na podzim jste zatím nevyhráli, tedy právě o základní atributy jako nasazení a bojovnost byste se asi měli opírat. Proč tomu tak nebylo? To máte samozřejmě pravdu. Nevím, čím to je. Ty minulé zápasy si myslím, že i přes ty remízy a porážku, tak ta bojovnost a chuť tam byly, ale bohužel dneska se to nepovedlo. Nevím, jestli tam byl nějaký strach, nedokážu si to vysvětlit. Musíme si to říct s klukama v kabině a od příštího zápasu začít úplně jinak.

Kde byla hlavní chyba, že jste v Brandýse dopadli tak tristně? Těžko říct. Vstup do zápasu se nám absolutně nepovedl. Soupeře jsme posadili na koně penaltovým zákrokem. Vlastně teď se nám to stává pravidelně, že ty začátky nezachytíme. Hlavní důvod byl, že chyběla bojovnost, důraz, nasazení, nějaká obětavost. Všude jsme byli druzí. V podstatě jako bychom na tom hřišti nebyli a to se nedá hrát s žádným týmem, natož na Brandýse.

Jak se v létě zrodil váš přestup z Neratovic?

Já už jsem to měl v hlavě delší dobu. Jak to říct? Přišlo hodně hráčů odjinud. Ti hráči, co byli v Neratovicích delší dobu, tak pomalu po jednom odcházeli. Necítil jsem úplně důvěru jak od trenéra, tak od vedení. Tak jsem se rozhodl pro změnu a nakonec dopadly Dobrovice. Jsem za to rád. Musím říct, že parta je super. Ještě je potřeba, aby si to sedlo trošku víc na hřišti a myslím si, že budeme hrát v klidném středu tabulky.

Takže působení v novém klubu zatím naplňuje vaše představy?

Samozřejmě ten hlavní účel byla nějaká herní vytíženost, což zatím je dobré. Měl jsem nějaké zranění, ze kterého jsem se trošku déle dostával, než jsem čekal, ale zatím to nějakým způsobem naplňuje očekávání a uvidíme, co dál.

Určitě sledujete na dálku i Neratovice…

Samozřejmě Neratovice sleduju. Musí si to tam asi taky sednout. Hodně nových hráčů a hodně peněz, je velký tlak na nich. Uvidíme, jak se jim bude dařit dál.

Proběhlo před zápasem nějaké hecování ex-neratovických hráčů?

Ani jsme to nestihli. Vlastně s Gombim (Jakub Gombáš) máme stejné pracoviště a bohužel jsem věděl, že on do zápasu s největší pravděpodobností nenastoupí. Takže s ním nic neproběhlo a s Vorasem si to ještě vyřídíme dneska odpoledne.

Jaká je vaše role v dobrovickém týmu – klasicky na stoperu?

Zatím to hledáme. Zkoušeli jsme hrát na pět obránců, na tři stopery, ale dneska jsme kvůli nějakým zraněním zvolili čtyři obránce. Uvidíme, co nám trenér naordinuje. Ale samozřejmě já s mojí postavou asi nic jiného než stopera hrát nebudu.

Čtyři kola pryč. Start se asi nepovedl úplně podle představ, tak jak z toho?

Těžká otázka. Jak z toho? Asi těmi základními věcmi, jako je dobrá defenzíva. Nemůžeme za čtyři kola dostat dvanáct gólů, to nejde. Takže samozřejmě dobrá defenziva. Hrát hlavně venku z bloku na rychlé brejky. Prostě dát do toho trošku to srdíčko, to mi tam dneska chybělo.