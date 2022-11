V pražské Libni se hrál od začátku až do konce nesmlouvavý a zajímavý divizní duel. Hosté stále bez zraněného kapitána Fabiána po neobsazení hlavičkujícího Kostky záhy prohrávali. A mohlo být hůř, kdyby autor gólu chvíli poté z penalty překonal Šteinera. To se ale nestalo a hosté brankami v závěru obou poločasů vývoj otočili. Na přestávkových 1:1 hlavičkoval po rohu Král, byť vyrovnání viselo několikrát ve vzduchu už předtím.

„Od penalty jsme soupeře až do poločasu jasně přehrávali. Měli jsme několik vyložených šancí, ale bohužel ale góly nedáváme,“ litoval Mašek.

Dobrovice marně dobývala, poslednímu stačil na výhru jediný gól

Už tradiční střídající žolík Kořínek pak odpálil nenápadným obloučkem na zadní tyč velkou hostující radost v době, kdy tým dohrával bez vyloučeného Šimáčka, který to v 66. minutě přehnal s důrazem.

Sladké vítězství se ale nakonec nekonalo. Ve čtvrté nastavené minutě hosté nedokázali odpravit do bezpečí dlouhý aut do šestnáctky, Pražané míč dotlačili do brány a zápas k remíze.

Podle trenéra hostí se i v sezoně už sedmigólový Kořínek svezl s týmem, byť z pološance skóroval. „Měl nejméně ještě jednu vyloženou šanci, kdy šel sám na bránu, a nedal. Mohlo být rozhodnuto. Celý mančaft dnes v koncovce rapidně selhával,“ zopakoval trenér hostí.

Meteor Praha - Kosmonosy 2:2 (1:1)

Branky: 3. Kostka, 94. Jahoda – 42. Král, 87. Kořínek. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 3:3. ČK: 66. Šimáček. Diváci: 116.