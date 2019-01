Hostouň – Vedení Hostouně si velmi brzy poradilo s nástupcem trenéra za odcházejícího Zdeňka Haška. Nahradí ho jiný kouč spjatý s Kladnem, ale více s Příbramí – Ivanem Pihávkem. Ten naposledy vedl Podlesí v I. A třídě.

Ivan Pihávek // SK Kladno - SK Úvaly 2:0, 2015 A2B - Divize B, 7. 11. 2015 | Foto: Bohumil Kučera

Vedoucí tým divize B prožil na konci roku nečekaný veletoč. O odchodu Zdeňka Haška do Litoměřicka se sice spekulovalo, ale když ohlásil vedení, že opravdu na sever Čech odchází, bylo to nepříjemné překvapení.



Vedení Hostouně rychle zareagovalo a v sobotu večer ohlásilo jméno náhrady. Je velmi zdatná, Ivan Pihávek totiž už v Kladně ukázal, že silný divizní tým vést umí. Teď je na něm, aby předvedl, že ho také dovede dovést do České fotbalové ligy, což se mu s Kladnem z různých důvodů nepovedlo.



V Kladně skončil někdejší prvoligový borec Plzně, Žižkova a Příbrami v létě roku 2017, tedy před rokem a půl. Vedl ho čtyři roky, fotbal na Kladensku tedy zná. Mimochodem, s Kladnem neprohrál s Hostouní ani jeden zápas v divizi.