Kanonádu odstartoval v 6. minutě Michael Kasík. Po Zikmundově kolmici uklidil přetažený centr Radka Mynáře zblízka k tyči. Vzápětí udržel Zikmunda míč skluzem ve hře, narazil si s Mynářem a přihrál Kasíkovi na gólovou hlavičku.

Pak se Mynář proběhl kutnohorskou obranou, která se ho bála faulovat, předal míč za sebe Borkovi a jeho pas poslal hlavou do protipohybu gólmana David Zikmunda – 3:0. Na tabuli svítil čas 19:01 a ještě než se 20. minuta naplnila, přišla pro hosty další pohroma. Kiks brankáře Malého potrestal do prázdné brány Tochukwu Mbah.

Za rozhodnutého stavu tempo opadlo a před přestávkou po rohu snížil hlavou Dalibor Cimr. Zdramatizovat zápas mohl hned po přestávce hostující Kolůvek, sám obstřelil brankáře, ale na čáře zastavil slabé zakončení novic v horecké sestavě Slicho. „Příjemné překvapení, přišel v týdnu z Českého Brodu a hodně nám pomohl,“ řekl trenér Martin Šimon. Hned v 51. minutě uzavřel skóre po Borkově kolmici a Mynářově centru zblízka hlavičkou Mbah. Ten se mohl dočkat i hattricku, ale jeho střelu z úhlu zalehl Malý a zápas se dohrál jen z povinnosti.

„Dvě minuty jsme se nedostali k míči, pak jsme už hru kontrolovali. Třetí vítězství doma, jsme spokojeni,“ řekl Martin Šimon. Ten přišel do Horek společně s kolegou Romanem Ladrou v létě z České Lípy. „Když jsme sem přišli, bylo tu šest hráčů a postupně během měsíce přišlo dalších patnáct. Bylo to hrozně složité. Ještě máme další dvě posily vyhlédnuté, uvidíme, jestli se je podaří přitáhnout. Cílem je uhrát klidný střed, nechceme jako loni hrát do posledního kola o záchranu,“ dodal Šimon.

Horky – Kutná Hora 5:1 (4:1)

Branky: 6. a 8. Kasík, 20. a 51. Mbah, 20. Zikmunda – 44. Cimr. Rozhodčí: Trojan. ŽK: 1:1. Diváci: 145. Střely na bránu: 10:3. Rohy: 4:5.

Horky: Durov – Krčmář, Šťastný, Bogatkin, Slicho – Borek, Machů (78. Bílek) – Zikmunda (76. Tarasjuk), Mynář (85. Popovič), Kasík (56. Novák) – Mbah (81. Kovalov).

KAREL JEDLIČKA