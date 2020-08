Horky nad Jizerou prohrály v Letohradu 1:2. Jediným hostujícím střelcem byl kapitán Radek Mynář.

Fotbalisté Horek nad Jizerou, ilustrační fotografie | Foto: Jiří Petr

Důležitý moment byl v zápase Letohradu proti Horkám nad Jizerou k vidění hned v první minutě. Hlavní sudí po kontaktu hostujícího brankáře Kirilla Durova s útočníkem Letohradu nařídil pokutový kop. Penaltu neproměnil Adam Nágl, jehož střelu do středu branky vyrazil Durov, který se stal hrdinou okamžiku. Podle hostujícího trenéra Petra Mikolandy se o penaltový zákrok rozhodně nejednalo. „Penalta to být neměla. Ve chvíli, kdy si útočník prostrčí míč okolo stopera a vystřelí, brankář zblokuje střelu a útočník svým pohybem pokračuje dál a do gólmana narazí, přepadne přes něj, ale už předtím zakončí, nemůže být nařízena penalta,“ poznamenal trenér Horek nad Jizerou.