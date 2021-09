„Dva zápasy po sobě jsme dávali v posledních deseti minutách branky, což ukazuje velkou vůli, chuť po vítězství a charakter,“ těšilo Petra Mikolandu. Podobné drama, byť se šťastným koncem, by si napříště už rád odpustil. „Musíme hrát svůj fotbal, od kterého jsme bohužel ve dvacáté minutě opustili, jinak bychom asi dál kralovali. Tochovice hrály velice dobře a nepříjemně. K tomu jim musím pogratulovat. My jsme samozřejmě rádi za tři body,“ dodal.

O kontaktní branku se postaral v 31. minutě Jendruščák, když chytře přeloboval gólmana. Sirotek po přestávce vyrovnal šťastným gólem o tyč. Brankář Kirill Durov sice míč vyrazil, ale ten se odrazil zpět od brankové konstrukce k němu a od něj putoval do brány.

Tochovice zaspaly začátek duelu a než se vzpamatovaly, ztrestali Zörkler a Mbah dvě okénka v jejich obraně. „Po krásných gólech jsme šli zaslouženě do vedení, ale pak jsme si začali myslet, že umíme hrát krásný fotbal. Darovali jsme domácím snížení, které je nakoplo. Na menším hřišti začali hrát svoji hru a vyhrávali souboje,“ popsal trenér hostů Petr Mikolanda, co předcházelo nečekané zápletce.

Zápasy divizních fotbalistů Horek nenudí. A rozhodnuté nejsou až do poslední chvíle. Po domácím remízovém dramatu s Kutnou Horou to platilo také v Tochovicích. Rovněž na půdě nováčka měl v závěru poslední slovo celek od Jizery. V gólově bohatém utkání sebral tentokrát všechny body. Výhru 4:3 vystřelil v závěru Dudla.

