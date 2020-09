Hostujícímu celku se utkání nepovedlo podle představ, prohrálo 1:4. O výsledku výrazně rozhodl první poločas, který Velké Hamry vyhrály 3:0.

HORKY MUSELY ZMĚNIT SESTAVU

Hostující trenér Petr Mikolanda musel pro tento zápas pozměnit sestavu. V Hamrech nemohli nastoupit Jiří Gabriel a Tomáš Borek, kteří v minulém zápase proti Čáslavi dostali červenou kartu. „My jsme měli z minulého kola dvě červené karty a nějací hráči se nám zranili v týdnu, takže jsme k zápasu nejeli v plné sestavě,“ poznamenal trenér Mikolanda.

Hostujícímu celku se vstup do zápasu nepovedl, inkasoval už ve čtvrté minutě, kdy se prosadil Tomas Radzinevičius. „Snažili jsme se takticky hrát tak, abychom to soupeři znepříjemnili. V taktické hře jsme se posunuli dopředu, ale v individuálních dovednostech a herním projevu jsme trošku zaostávali. Domácí nás třikrát potrestali po našich hloupých chybách,“ řekl Mikolanda.

Po prvním poločase vedl domácí celek 3:0, postupně se trefili Patrik Žitka a Ondřej Štěpánek.„Soupeř přijel s vyloženě defenzivní taktikou, v hlubokém bloku bránil. My jsme naštěstí dali docela brzy gól a byla to jednostranná záležitost,“ okomentoval první poločas trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn. Bryscejn po utkání přiznal, že své svěřence nabádal k aktivní hře od úvodního výkopu. „Na soupeře jsme chtěli vlétnout, doma nám nic jiného nezbývá. Do zápasu jsme šli se záměrem aktivní hrou donutit soupeře chybovat. Horky byly hluboko rozestavené, což nám pomohlo,“ objasnil předzápasové taktické pokyny.

DRUHÝ POLOČAS SKONČIL REMÍZOU

Horky na půdě favorita po prvním poločase prohrávaly 0:3, ani za tohoto nepříznivého stavu nechtěly zápas vypustit. „Do druhého poločasu jsem šli s tím, že ho chceme vyhrát. Podařilo se nám snížit na 1:3, hráči pak viděli, že dokáží hrát i se soupeřem jako jsou Hamry. Domácí ale znovu ukázali svou kvalitu a dokázali srovnat poločasové skóre. 4:1 je zasloužený výsledek tohoto zápasu,“ poznamenal Mikolanda a dodal, že si jeho tým přinejmenším jednu branku zasloužil.

HAMRY NEPROHRÁLY ANI JEDEN ZÁPAS

Fotbalisté Velkých Hamrů jsou v soutěži stoprocentní, neprohráli ani jeden ze tří zápasů. „Vyhráli jsme třetí zápas v řadě, udrželi jsme neporazitelnost, takže jsme spokojení,“ dodal Bryscejn. O kvalitě Hamrů hovořil také hostující trenér Petr Mikolanda. „Velké Hamry vyhráli zaslouženě, mají fantastický tým, který patří k nejlepším v soutěži.“

Divize pokračuje pro hráče Horek v sobotu, kdy je čeká další utkání. Tentokrát se vrací na svůj stadion, kde od 13.00 nastoupí proti Hlinsku, které je momentálně v tabulce jedenácté.