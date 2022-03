Podle trenéra Horek Petra Mikolandy úroveň zápasu ovlivnila (ne)kvalita hřiště: „V první půli se mužstva snažila hrát fotbal a velké šance byly na obou stranách. Domácí měli nebezpečné hlavičky, my šli dvakrát sami na brankáře. Bohužel po chybě toho našeho se domácí dostali do vedení. Ve druhém poločase to byla jen kopaná. Trávník nedovoloval fotbal. Domácí využívali svých fyzických předpokladů a soubojové chování jim vyhovovalo více. Druhou a třetí branku jsme nabídli sami a pomohli soupeři získat tři body. Naše hra byla dobrá, ale očekávání lepší kombinační hry se nedostavilo. V dalším zápase už snad probereme střelce, jelikož jsme dva zápasy bez vstřelené branky.“