„Zasloužené tři body, ale hlavně za první poločas,“ shrnul vítězství trenér Horek Petr Mikolanda. S týmem se chtěl doma představit v jiném světle než, jak končil předešlý duel, kdy v Letrohradu během závěrečné půlhodiny schytal pět gólů. To se především v prvním poločase povedlo beze zbytku.

Domácí nasázeli soupeři do přestávky tři góly a rozhodli tak o svém pátém podzimním vítězství. Skóre otevřel Bakayoko, na jeho zásah ještě rychle zareagoval Hejný. Závěr úvodní pětačtyřicetiminutovky patřil Horkám, které daly ještě dva góly. Yaroshenko a Horák rozesmutněli Čáslav.

„První poločas nám vyšel velice dobře. Čáslav na tom nebyla pohybově příliš dobře. Dali jsme krásné tři branky a měli i další šance. Při dvou nás pak podržel brankář Durov,“ vrátil se do klíčové pasáže kouč Horek.

Druhou část už tak pozitivně hodnotit nemohl. Hosté se v obměněné sestavě snažili o vyrovnání, na něj po Ronovského snížení naštěstí pro domácí nedosáhli. „Hosté začali po vystřídání mnohem více běhat, byli agresivnější. Druhý poločas už příliš o fotbale nebyl, z obou stran to byla spíš kopaná. Byli jsme rádi, že to skončilo jen jedním gólem pro hosty. Tolik šancí už jsme neměli my, ale ani hosté,“ dodal Petr Mikolanda.

Čáslavský kouč Jakub Svoboda bral porážku na sebe. „Jelikož se mi znovu nepodařilo trefit optimální základní sestavu. Již po několikáté jsme museli v poločase sáhnout k vícečetnému střídání, které diametrálně změní náš projev,“ uvedl na po utkání na webu čáslavského klubu trenér Čáslavi Jakub Svoboda.

„Za laxní výkon v prvním poločase jsme si body nezasloužili. Domácí hráli s chutí a nasazením, což na náš profesorský styl hry v prvním poločase stačilo. Bohužel, toto zaváhání musíme napravit v domácím zápase s Trutnovem,“ uvedl trenér Čáslavi.

Jedenácté kolo nevyšlo Kosmonosům. I přes lepší vstup do utkání nakonec jako první v soutěži obdařily třemi body Tochovice. Nováček z Příbramska slavil po obratu historicky první výhru ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Tochovice – Kosmonosy 2:1 (2:1)

Branky: 28. Sýkora, 38. Čížek – 18. Fabián. Rozhodčí: Zadinová. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Kosmonosy: Hartych – Smetana, Podzimek (64. Hošťálek), Šimáček, Mašek, Maryška (82. Skramuský), Fabián, Kohout, Motyčka, Král (80. Hrdlička), Kubelka.

Horky – Čáslav 3:2 (3:1)

Branky: 23. Bakayoko, 35. Yaroshenko, 43. Horák – 29. Hejný, 62. Ronovský. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 1:4. Diváci: 92. Horky: Durov – Prokorát, Tsykalo, Pánek (77. Matoušek), Horák (73. Livora), Zikmunda, Yaroshenko, Mbah (66. Dudla), Borek, Tarasiuk, Bakayoko.