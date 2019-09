Nejstarší hráč na trávníku zářil. O generaci mladší protihráče si horecký kapitán Radek Mynář vodil po trávníku a po hrůzostrašném začátku sám režíroval velký obrat.

Z počátku přitom Horkám spíše hrozil debakl. 21 vteřin od úvodního hvizdu domácí obránce skluzem srazil míč do tyče a Zolotuchin pohotově doklepl. V deváté minutě nechaly Horky Perglovi se Zolotuchinem prostor ke střele i dvěma dorážkám a prvně jmenovaný zvýšil na 0:2.

Domácí si museli připadat jako zrnka v kafemlejnku. Za osmnáct minut měly Poříčany na kontě šest přímých střel a pět rohů, Horky nic. Kdyby Truksa úžasným skokem nevyškrábl z šibenice ránu Šmidrkala, asi by bylo hotovo. „Začátek zápasu byla z naší strany tragédie. Hrajeme nedisciplinovaně, dostáváme góly ze všeho. Zbyli tu ze starého kádru čtyři hráči a potřebujeme dost tréninků, abychom se sehráli a sedlo si to,“ vyprávěl po zápase kapitán Radek Mynář. Právě on se v tandemu s Mbahem nezalekl přesily – Nigerijec si povodil dva protihráče a předal Mynářovi, který si zasekávačkou posadil na zadek zbylé dva a zavěsil.

Mynář mohl vyrovnat do šatny, ale jeho trestný kop orazítkoval jen břevno. „O přestávce jsme se hecli a řekli jsme si, že to otočíme,“ dodal střelec, jemuž stačily po pauze jen tři minuty, než Malíka propálil zblízka po pěkném dloubáčku Dominika Machů.

Vzápětí vstřelil Radek Mynář kouzelný vítězný gól. Truksův dlouhý výkop bouchl jen jednou o trávník, než ho bývalý sparťan dalekým lobem poslal přes špatně postaveného brankáře Poříčan. „Z pěti střel čtyři góly a břevno, to je hezká vizitka, já jsem s ní spokojený. Malda tady chvilku chytal, ale já už ho znám jen lehce, to spíš jeho tátu,“ culil se ve 44 letech nejstarší muž na hřišti. „Chuť pořád mám a dokud zdraví slouží, chci hrát. Kdybych se chtěl stát trenérem, už bych si dávno dělal licenci, ale jsem výbuchovej a to bych jako trenér těžko zvládl.“

Po stažení Bogatkina uzavřel Mynář svou show v 80. minutě z penalty. Poříčanští se pak právem vztekali, když jim rozhodčí stejně jasnou „pencli“ za faul na Pergla nepískl.

Horky – Poříčany 4:2 (1:2)

Branky: 24., 48., 51. a 80. Mynář – 1. Zolotuchin, 9. Pergl. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 3:3. Diváci: 158. Střely na bránu: 6:9. Rohy: 3:12.

Horky: Truksa – Krčmář, Šťastný, Bogatkin, Kasík – Novák (87. Kovalov), Borek, Machů, Zikmunda (60. Tarasjuk) – Mbah (78. Bílek), Mynář (90.+1 Popovič).

KAREL JEDLIČKA