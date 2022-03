Proč jsme použili v nadpisu článku název oblíbeného dětského kresleného filmu a co má sakra společného s divizním zápasem Benátek s Letohradem? Čtěte dále, i to se dozvíte.

Ve zmiňovaném utkání se ale 70. minut hledal střelec. Pak práskl z osmnácti metrů do odraženého míče střídající Adam Mansfeld a poslal Benátky do vedení. Podle většiny aktérů utkání tím celý zápas zlomil. „Jak říkal po utkání náš trenér. Zápas prostě spěl k tomu, že kdo dá první gól, tak vyhraje. A to se potvrdilo,“ hodnotil po utkání střelec nakonec dvou benáteckých gólů Adam Mansfeld, přezdívaný Nemo.

U tabulkového souseda bez gólů, trenér Mašek byl s prvním jarním bodem spokojený

Právě pro něj sáhl benátecký kouč Radek Lacina o poločasové přestávce místo Jana Bočka. „Měl jsem pokyny, abych hru rozhýbal, nebál se hrát a zkoušel i chodit jeden na jednoho,“ přiznal hbitý středový hráč Benátek. Ten se nakonec v zápase prosadil hned dvakrát. „První byl odražený balón na vápno, já jsem si zakřičel na spoluhráče, aby mi míč pustil a z voleje jsem to trefil pěkně do šibenice. Druhý gól dal Zabi taky po povedené kombinaci a třetí jsem přidal já, když jsem si naběhl do vápna a uklidil míč pod břevno,“ popisuje všechny tři góly, znamenající benáteckou výhru 3:0, domácí Nemo.

Ten se zapsal mezi dvojnásobné střelce po dlouhé době. „To bude už hodně dlouho, kdy jsem dva góly v jednom zápase. Ale na podzim jsem hrával uprostřed zálohy a připisoval jsem si spíš nahrávky. Teď jsem změnil post a tlačím se i víc do zakončení. Už v přípravě proti Brandýsu jsem se prosadil,“ vysvětluje v minulosti spíše sváteční střelec.

Ten posunul svými góly Benátky na aktuálně páté místo divizní skupiny C. „Každé body jsou důležité. Střed tabulky je strašně našlapaný a když jednou prohrajete, tak vás hned přeskočí i několik týmů. My jsme teď pátí a hodně vážně koukáme po třetím místě, na které teď ztrácíme jenom dva body,“ dodává Mansfeld.

