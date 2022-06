Tochovice musely vyhrát. Bez tří bodu by jen těžko mohly pomýšlet na udržení divize. A ač měly proti sobě těžkého soupeře, opět dokázaly, že proti silným soupeřům se jim doma daří. Velkou šou rozjel od začátku kapitán domácích Petr Sirotek, který byl hlavním hrdinou zápasu. Už v desáté minutě si poradil ve stylu velkých střelců a po krásném pasu za obranu otevřel přízemní střelou skóre.

Domácí pokračovali v honbě za třemi body a o chvíli později zvyšoval na 2:0 brankou na zadní tyči Martin Pazderník. Výborný vstup Tochovic potvrdil trefou z penalty Sirotek. „Benátky mi přišly ze začátku zaskočené a měly problémy s naším presinkem. Nám se podařilo proměnit naše šance a tím pádem jsme vedli 3:0,“ uvedl brankář Ondřej Beran.

„Do zápasu jsme vstoupili přímo šíleně. Vůbec jsme si neplnili věci, které jsme si řekli v kabině. Věděli jsme, jak bude zápas od začátku probíhat, protože Tochovice hrály od začátku o padáka a my jsme se tomu nedokázali absolutně přizpůsobit. Všude jsme byli druzí, neměli jsme odražené balóny a nevyrovnali jsme se v nasazení. Jak jsme odehráli první poločas, bylo hanebné,“ komentoval trenér hostů Jan Kysela.

Hosté po změně stran přece jen přidali a dočkali se snížení. Macek po hodině hry se šťastnou tečí překonal Berana, který šel už do protipohybu a neměl nárok na jeho střelu. „Dostali jsme jeden smolný gól, ale s tou četností, co měly Benátky, se asi mohlo stát, že mu tam něco spadne, ale bylo to potřeba, abychom vyhráli,“ řekl gólman Tochovic.

V tu chvíli leckoho napadlo, že se ze zápasu stane opět drama, ale domácí zachránil ze situace z druhé vlny nabíhající Sirotek, na něhož si počkal Jendruščák a pocukrovanou přihrávkou ho vybídl k hattricku. „Když jsme dali na 4:1, tak jsem věřil, že zápas zvládneme,“ ulevil si 22letý gólman Tochovic. „Hrajeme s týmem, který hraje o sestup, takže bychom ho měli přehrát, ale nedokázali jsme to ani v hlavách, ani herně,“ vřelo v Kyselovi.

V závěru zápasu předvedl něco ze svého repertoáru i Beran, který se v závěru blýskl i třemi povedenými zákroky v řadě. Jak sám ale přiznal, tak se do cele situace dostal sám a na levou nohu bude potřebovat individuální trénink. „Třikrát mě trefili, takže jsem byl v laktátu a zavařený, což se mi dlouho nestalo. Gól jsme naštěstí nedostali a podařilo se nám vyhrát,“ oddechl si tochovický brankář.

Tochovice se díky výhře dostaly sice ze sestupového pásma. Nicméně v posledním kole ve Dvoře Králové musí i tak nejlépe vyhrát, aby se zachránily a nemusely se ohlížet na další výsledky. Soupeř ale bude bojovat na domácí půdě rovněž o záchranu, a tak se čeká tvrdý boj.

Tochovice – Benátky nad Jizerou 4:1 (3:0)

Branky: 10, 33. z pen. a 77. Sirotek, 16. Pazderník – 62. Macek. Rozhodčí: Brom. ŽK: 0:3. Diváci: 95.

Tochovice: Beran – Vokurka, Janů, Dušek, M. Čížek (63. Mourek) – Matoušek (63. Jendruščák), Pazderník (89. Ivaník), Tošovský (89. Matějka), Sirotek (77. Sirotek), J. Čížek.

Benátky: Ulrich – Komma, Slicho (46. Boček), Šimeček, Gidion, Kopa, Zabilanský (46. Mbah), Macek, Bodlák, Vobořil, Glöckner.