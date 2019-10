Domácí áčko v dalším divizním utkání nadělilo soupeři šest gólů.

Divize: Horky - Trutnov | Foto: Karel Jedlička

Už o poločase na ukazateli svítilo velmi příjemné skóre pro domácí tým a diváci byli spokojení. Horší to bylo se soupeřem, který sice věděl, s kým má tu čest, ale že dostane hned v první půli čtyři góly, s tím nepočítal. Fotbalový osud pro ně v Hamrech příznivý vůbec nebyl. Trenér domácího týmu Josef Hnídek k zápasu po závěrečném hvizdu rozhodčího řekl: „O soupeři jsme si zjistili, že měl dobrou sérii a ve třech zápasech za sebou vyhrál. A hlavně chtěl hrát fotbal, stejně,jako my. Nám se dneska dařilo především proměňovat šance. A od toho se to odvíjí. Už poločas byl pro nás dobrý. Pro mne jsou Horky sympatické mužstvo a tento výsledek je pro ně asi hodně krutý.“