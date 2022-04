FOTO: V Benátkách skončilo derby smírem, víc ho brali hosté z Kosmonos

Rychlý gól alespoň částečně zahřál diváky prvního jarního derby Boleslavska ve fotbalové divizi C. Hosty z Kosmonos poslal po necelých pěti minutách do vedení Michal Mašek. Za domácí Benátky srovnával po změně stran Adam Mansfeld. Další šance už zůstaly na obou stranách neproměněné, rivalové si tak do tabulky připsali po bodu. Spokojenější s ním nakonec byli hosté, byť v utkání dlouho drželi příznivý stav.

Okresní derby divize C mezi týmy SK Benátky (v modrém) a SK Kosmonosy skončilo po výsledku 1:1 dělbou bodů. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil