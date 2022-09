Ještě při odchodu na přestávku přitom pochyboval o vítězství na podzim neporažených Benátek asi málokdo z téměř tří stovek diváků. Domácí si dvěma standardními situacemi pomohli k vedení 2:0, které bylo pro hosty ještě milosrdné. Borovička nechytatelně zavěsil po rohovém kopu, Macek pak těsně před poločasovým hvizdem z penalty. Ta se mimochodem vůbec pískat neměla. Komárek totiž padal a pro rozhodčího v té rychlosti nejspíš věrohodně ještě předtím, než se dostal do kontaktu s vybíhajícím brankářem Bartošem.

„První poločas jsme prospali, báli jsme se hrát. Vůbec jsme se nedostali do hry ani do žádné šance. Až od třicáté minuty jsme byli trošku ve hře, měli jsme dvě střely, což ale bylo málo,“ přiznal i trenér hostů Ondřej Murárik.

Okresní fotbal: Kosořice doma sahaly proti Vrutici po desítce

V hostující kabině tak bylo o půli o poznání rušněji. „Do druhé půle jsme si něco řekli, v kabině byl trošku fén,“ potvrdil Murárik. Došlo i na dvě změny v sestavě. A právě nově příchozí útočník Herzán po půl minutě svým prvním kontaktem s balonem hlavou snížil. Hned další návštěva domácí šestnáctky pak hostům přinesla vyrovnání. Po přímém kopu ho proti svému bývalému klubu trefil Marek Sedláček.

„Vstup do druhého poločasu se nám povedl nadmíru. Poté se hrálo víceméně od vápna k vápnu. Benátky měly optický tlak, nakopávaly míče. Se vším jsme si ale relativně poradili. Škoda, že jsme nevyřešili nějaký brejk,“ dodal Murárik.

Jeho protějšek Staněk se po utkání hodně mračil. „Takto ztratit zápas může jen blbec. Byli jsme potrestáni za deset minut druhé půle, za naši laxnost a nepřipravenost,“ měl jasno.

Velký boleslavský obrat utahané Velvary zabolel

Ztráta jej mrzela o to víc, že v prvním poločase měl s týmem viditelně navrch. „V první půli hrajeme dobře, máme spoustu brankových příležitostí. V uvozovkách ale vedeme jen dva-nula. Druhý gól navíc vstřelíme ještě z penalty. Pro nás to je jednoznačně ztráta. Dostat dvě branky doma, je moc. Není to ojedinělé,“ posteskl si nad skutečností, že stejný počet přišel už ve třetím utkání v řadě, což přisuzuje absenci Lukáš Glöcknera.

„Musíme se na to zaměřit, protože obdržené branky jsou dost podobné. Je to strašná škoda, protože to dehonestuje naši práci. K tomu se ještě přidá naše jalovost v útoku, což se stalo v zápase v Ústí nad Orlicí a i tady. Opět je to výsledek 2:2, to je vzhledem k dnešnímu zápasu nepochopitelné,“ pokračoval Staněk v kritickém monologu.

Dobrovice podle jeho slov může být hodně šťastná, že odvezla bod. „Na začátku druhého poločasu se dvakrát dostala do našeho vápna, dvakrát skórovala, jinak se snad nedostala za polovinu hřiště. Je to smutné, nám nezbývá nic jiného, než to přijmout a pracovat dál,“ smiřoval se s druhou navlast stejnou remízou v řadě.

Foto: Zahozená penalta tentokrát nemrzela, Kosmonosy i tak soupeři naložily

Spravit chuť si bude moci s týmem už ve středu, kdy v rámci druhého kola Mol cupu přivítá na svém hřišti druholigový Varnsdorf. Utkání začíná v 16 hodin.

SK Benátky - FK Dobrovice 2:2 (2:0)

Branky: 15. Borovička, 45+1. z pen. Macek - 46. Herzán, 48. Marek Sedláček. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 53. Macek, 88. Kysela (asistent trenéra) - 18. Vrána, 39. Mar. Sedláček, 90+3. Herzán. Střely na bránu: 8:4, mimo: 6:0. Rohy: 10:2. Ofsajdy: 3:6. Fauly: 10:9. Diváci: 290.

Benátky: Straka – Holakovský (46. Knobloch), Kopa, Borovička, Komma (64. Bodlák) – Zabilanský (82. Mbah), Komárek, Šimeček (64. Jimmy), Vobořil, Slicho – Macek.

Dobrovice: Bartoš – Novák, Vrána (46. Pečínka), Marek Sedláček, Klain – Zelinka (88. Bora), Král (46. Herzán), Michal Sedláček, Bičiště, Kocourek (78. Horák) – Kohout (78. Tomíček).