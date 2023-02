„Náročné, místy zbytečně vyhrocené (již tradičně) utkání bylo skvělou přípravou na jarní divizní souboje,“ shrnul utkání trenér Kosmonos Michal Mašek a dodal: „Soupeř nám nedal ani kousek prostoru zadarmo a hrál velmi kvalitní fotbal. Šancí bylo pomálu, možná jsme měli o něco blíž ke vstřelení vítězného gólu my, ale ve výsledku byla remíza spravedlivá. Škoda jen zbytečných zranění na obou stranách.“

Dobrovičtí dostali další třetiligovou lekci. V přípravě zkouší tři nové hráče

Kosmonosy - Benátky n. J. 1:1 (0:1)

Branky: 61. Pajer - 26. Yaroshenko z pen. Rozhodčí: Nepovím.

Kosmonosy: Hartych (45. Kindl) - Kubelka (65. Kořínek), Hošťálek (65. Omerbegovič), Omerbegovič (45. Žižka), Hrdlička (45. Král) - Pivazi, Traore, Pajer, Fabián - Mašek, Kořínek (45. Podzimek).

Benátky: Straka (46. Dědek) - Zabilanský (32. Poustecký), Kopa, Slicho, Komma - Holakovský, Šimeček, Komárek (46. Šimek), Yaroshenko - Trawally (74. Komárek), M. Macek (46. Boček).



Kosmonosy - Nymburk 2:4 (1:2)

Branky: Brooks, Boxan -

Kosmonosy: Matěka - Sádlo, Kozma, Brooks, Hradec - Hutsalyuk, Kraus, Žďánský, Motyčka - Boxan, Stacha (Zeman, Strouhal, Šteiner, Husák, Zajíček, Maryška).

Trenér Benátek Tomáš Staněk viděl reprízu výsledku z úvodní přípravy svého celku (s dorostem Boleslavi) dost podobně jako jeho protějšek. „Myslím, že to byl hodně bojovný zápas, jak už u obou soupeřů bývá. O malinko větší kvalitou asi v utkání disponovaly Kosmonosy a vypracovaly si asi i o jednu dvě brankové příležitosti víc. Ale jsem rád, že jsme podobné utkání odehráli, protože nám to zase ukázalo nějaké věci, na kterých musíme pracovat,“ řekl Tomáš Staněk s tím, že utkání splnilo svůj účel. „Rotovali jsme s hráči na postech a mělo to i kondiční charakter,“ upřesnil.

Ze zápasu museli na benátecké straně nuceně odstoupit hned tři hráči. Kouč věří, že se Zabilanský, Poustecký i Macek dají v dohledné době do pořádku. „V poslední době se nám to trochu schází. Ale je příprava, kluci jsou v zátěži, takže se dají očekávat, i když se snažíme dělat všechno proto, aby se tak nedělo,“ dodal Tomáš Staněk.

Na zimním turnaji v Brandýse se Kosmonosy potkaly s Nymburkem, kterému se v přípravě dosud výsledkově rovněž dařilo. Fotbalisté Polabanu Nymburk hrající krajskou I. A třídu porazili víceméně rezervní celek Kosmonos 4:2.

„Mladší parta podala velmi sympatický výkon. O lepší výsledek nás připravila slabá koncovka a individuální chyby v obranné fázi. I tak jsme spokojeni s prací klukům, kteří se snaží aplikovat věci z tréninků do utkání,“ řekl k turnajovému klání Michal Mašek.

Obrazem: Rezerva v přípravě smírně s jedním z lídrů třetí ligy

Kosmonoští v utkání brzy vedli, soupeř ale z penalty srovnal a ještě do obrátky otočil. „Bylo to celkem vyrovnané utkání, my jsme měli asi o malinko více ze hry. Čekali jsme, že budeme hrát proti daleko silnějšímu soupeři, na to jsme se připravovali. Kosmonosy nastoupily spíše z hráči béčka,“ dodal jeden z trenérů Polabanu Radek Hanuš.