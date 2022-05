S podobným rozpoložením se z Trutnova vracela také výprava Horek. Poslední tým soutěže remízou 1:1, která se po vyrovnání hostí v nastaveném čase zrodila už do poločasu, zabodoval po sedmi kolech a poprvé pod vedením nového trenéra Lukáše Mücka.

Kosmonosy – Vysoké Mýto 2:2 (1:1)

Michal Mašek, trenér Kosmonos: „Proti druhému týmu tabulky jsme doma chtěli navázat na výkony z předchozích dvou zápasů, kdy jsme bodovali naplno. Na rozdíl od utkání v Poříčanech, které bylo spíš bojovné než fotbalové, jsme tentokrát očekávali, že i díky kvalitě soupeře půjde o fotbal. V úvodu jsme měli mírnou územní převahu, ze které jsme vyprodukovali několik rohů a jednu vyloženou šanci, kterou tentokrát Fabián neproměnil. Ve dvacáté minutě jsme šli zaslouženě do vedení, kdy Kořínek potvrdil svou střeleckou formu z minulého týdne. Bohužel o pár minut později jsme inkasovali po špatně vyřešené situaci před naším pokutovým územím a následné střele z dvaceti metrů. Zbytek poločasu jsme dohrávali nervózně, bez potřebného sebevědomí a kvality v kombinaci. Po zklidnění v kabině jsme se v úvodu druhé půle zlepšili a povedlo se nám vstřelit druhou branku díky Fišerovi, který zužitkoval Maškův pas. Zdálo se, že v poklidu dovedeme utkání opět k tříbodovému zisku, ale hrubá chyba celého týmu, kdy jsme špatně řešili ofenzivní situaci a následně ani nezabránili rychlému protiútoku, nás o vítězství připravila. Nutno však přiznat, že bod proti silnému soupeři bereme, protože v závěru hrozilo, že nakonec utkání ztratíme i úplně.“

Branky: 21. Kořínek, 58. Fišer – 26. Kopřiva, 74. Haladei. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 1:4. ČK: 94. J. Dvořák (Mýto), 87. F. Dvořák (trenér Mýta). Diváci: 200.

FOTO: Hrdinou je brankář Šeda. Čapl penaltu a milionový jackpot je blíž

Trutnov – Horky n. J. 1:1 (1:1)

Lukáš Mück, trenér Horek: „Po prvním poločase, kdy jsme měli řadu velkých šancí, jsme měli vyhrát my. Po druhém je, myslím, remíza zasloužená. Také domácí pak měli řadu šancí. Nás v utkání suprově podržel gólman (Fülöp). Hrál se fotbal nahoru-dolů. Škoda jen, že jsme proměnili snad až naši pátou vyloženou šanci, kdy se trefil kapitán. Na týmu bylo vidět povzbuzení ze zápasu s Kolínem, kluci hráli s nasazením i chutí porvat se v každém zápase o tři body. Na hřišti plnili, co měli. Trutnov byl nepříjemným soupeřem, měli skvěle nacvičené akce. Získaný bod koresponduje s tím, co jsem říkal už dříve, a sice že máme tým, který může hrát v klidu prostředek tabulky. Kdo utkání viděl, musí uznat, že se zvedáme a máme potenciál v soutěži zůstat.“

Branky: 23 Rajnoch – 45+1. Pánek. Rozhodčí: Blatný. ŽK: 3:1. Diváci: 150.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?