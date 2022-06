Domácí oproti minulému utkání udělali jednu změnu v sestavě, v níž chybějícího Kořínka nahradil na hrotu Kohout. Zkraje druhého poločasu se pak postaral o to, že hostitelé do něj vstoupili stejně, jak po trefě Fabiána končili první část. Jako první se ovšem hned v úvodu prosadili hosté.

„Utkání jsme začali aktivně, měli jsme mírnou územní převahu, ale do pořádného zakončení jsme se kvůli nepřesnostem ve finální fázi nedostávali. Navíc jsme hned v úvodu inkasovali díky našemu nedůrazu v defenzivě. Hosté hrozili převážně z rychlých protiútoků, my jsme v prvním poločase jejich branku dobývali marně. Nakonec jsme ale před přestávkou dokázali srovnat a hned zkraje druhé půle jsme se dostali do vedení,“ popsal cestu k obratu kouč Kosmonos Michal Mašek.

Ve druhém poločase pak pokračovala hra nahoru - dolů s šancemi na obou stranách. „Troufám si říct, že my jsme měli ty vyloženější. Dvakrát jsme vedli o dvě branky, ale nakonec jsme po chybách v obranné fázi jen remizovali. Ale i bod nám stačil k vytouženému čtvrtému místu,“ dodal trenér Kosmonos.

„Sice jsme rychle vedli, ale do utkání jsme nevstoupili dobře. Domácí jednoznačně dominovali a měli tři nebo čtyři velké šance. Po půlhodině hry jsme měli velkou šanci i my. Už jsme si mysleli, že tlak v prvním poločase přežijeme, ale těsně před pauzou jsme dostali branku,“ hodnotil první poločas čáslavský kormidelník Jakub Svoboda.

„Také do druhé půle jsme vstoupili špatně, dostali jsme rychlý gól a pak jsme prohrávali o dvě branky. O snížení se postaral Hannich, který se však při svém gólu zranil. Uvidíme až podle dalšího vyšetření, jak to bude vážné. Domácí pak z ojedinělého brejku zase udeřili a opět to bylo o dva góly. Nakonec jsme našli poslední zbytky sil a povedlo se nám vyrovnat. Všechny síly jsme vrhli do útoku, chtěli jsme vyhrát. Ale do otevřené obrany nám vnikl soupeř a mohli jsme inkasovat. Pak jsme ještě měli šanci my. Nakonec zápas skončil nerozhodně,“ vyprávěl kouč Svoboda.

Kosmonosy – Čáslav 4:4 (1:1)

Branky: 44. Fabián, 46. Kohout, 61. a 72. Mulligan – 4. a 83. z PK Vančura, 65. Hannich, 74. Vilím. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 4:3. Diváci: 170.

Kosmonosy: Hartych – Podzimek, Smetana, Žižka, Mašek, Fabián, Kohout (79. Motyčka), Marek, Mulligan (79. Šimáček), Kubelka, Šulc (79. Maryška).