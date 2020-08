Sedmdesátitisícové Kladno fotbalově dál naříká. Po letech, kdy se vydrápalo do I. ligy, zatížilo vedení klub obrovskými dluhy, spadlo se až do divize a teprve před krátkým časem pomohlo město, které odkoupilo od klubu stadion Františka Kloze. I díky tomu se Kladenským uvolnily ruce, získali v létě některé zajímavé posily (Ježdík a Říha ze Zbuzan), a protože mohou sázet i na zajímavé odchovance (Pospíšil či Šnobl) a kostru už měli pohromadě (Hanzlík, Čížek), dali dohromady docela zajímavé mužstvo.

Zda to bude konečně na postup alespoň do ČFL, to je ve hvězdách. Zdá se, že zejména trio Český Brod, Souš a Meteor je o kousíček dál, ale Kladeňáci se o postup poprat zkusí.

Trenér Jan Pejša jinou ambici nemá, sám byl jako hráč typem vůdce který došel až do nejvyšší soutěže. A zlobí ho jediné dvě věci, nicméně důležité. „Nesmíme opakovat pořád stejné chyby. Dům se staví od základů a stejné to musí být s naší hrou. Bohužel, někdy nám vázne i koncovka, zejména doma jsme kvůli tomu loni ztratili řadu zápasů,“ dobře ví Jan Pejša. Poslechne ho jeho nadějný tým?