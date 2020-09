Už první poločas přinesl šest gólů: po dvou hlavičkách ze standardních situací na každé straně, navrch si Trutnov dal vlastní a polovlastní. „Hrajeme fotbal pro diváky a těm se to dnes muselo líbit,“ usmíval se trenér vítězů Michal Mašek.

Do stoleté kroniky klubu se zapsal první divizní brankou Matouš Kubelka. V 7. minutě pomohla jeho střele z dálky teč hostujícího Krause obloučkem překonat vysunutého brankáře. Domácích bylo plné hřiště, kombinovali po zemi a vytvářeli si šanci za šancí. Exligista Fabián posadil první dva rohy v zápase na hlavu Matěje Horáka, jediné letní posily z Ostré, a bylo to 3:0. „Na podzim jsme se rozhodli dát příležitost klukům, kteří divizi vykopali. V půlce soutěže si vyhodnotíme, jestli bude třeba kádr posílit,“ řekl trenér Mašek.

Vzápětí se Kraus hlavou trefil už do správné brány. Kosmonoský Marek po Šulcově průniku napálil tyč, takže si Šulc našel příště raději jiného adresáta a trutnovský Müller jeho centr zavěsil krásně do vlastní sítě – 4:1. Do přestávky stihl další hlavičkou snížit exliberecký hecíř Zieris.

Kosmonoskému špílmachru Fabiánovi hosté rychlostně nestačili, jeho únik hned po přestávce zužitkoval zblízka Vojtěch Šulc. Sám Fabián ještě bombou v 55. minutě otřásl břevnem, dál už to vypadalo na selanku. 260 diváků tleskalo u vytržení jako na opeře, jenže závěr se změnil v thriller. „Museli jsme sestavu prostřídat prostě z důvodu, že už toho je na kluky moc. Po dvou týdnech karantény hrajeme v šesti dnech třetí zápas, navíc s prodloužením poháru,“ uvedl Michal Mašek.

V 89. minutě vysunul Holubec dorostence Metlického, který přehodil Bindera. Při rohu zachránila domácí spojnice, vzápětí z dorážky snížil na 5:4 Zieris. Trutnov ještě stihl vybojovat standardku, ale domácí závar přežili a vítězství jim neproklouzlo.

Kosmonosy čeká další anglický týden a mohly být i dva. Na bratrský souboj Kozmů však na kopečku nad Boleslaví nedojde. „Program je nabitý, ale nešťastné vyřazení z poháru nás mrzí. Kdo by před rokem na jaře, kdy jsme hráli A třídu, vůbec pomýšlel, že máme šanci tady přivítat Duklu,“ mrzelo kouče Maška.

Kosmonosy – Trutnov 5:4 (4:2, 17. a 23. Horák, 7. Kubelka, 37. vlastní Müller, 49. Šulc – 41. a 90.+2 Zieris, 25. Kraus, 89. Metlický). Rozhodčí: Toman. Kosmonosy: Binder – Žižka (46. Šimáček), Hošťálek, Kozma (72. Zeman), Hrdlička – Šulc, Marek, Fabián, Maryška, Kubelka (72. Král, 84. Bažant) – Horák (84. Fišer).

KAREL JEDLIČKA