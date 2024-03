Na kosmonoské hřiště se poprvé od svého odchodu vrátil jako soupeř někdejší klíčový hráč Tomáš Fabián, ale bývalí spoluhráči ho dobře pohlídali. „Známe jeho silné i slabé stránky. Asi by to nemělo být jenom o něm, podle mého názoru na něj Benátky příliš spoléhají, ale do toho jim nechci mluvit,“ řekl domácí trenér Michal Mašek.

První poločas přesto nabídl dvě šanci Benátek. Hned v 6. minutě hlavičkoval Hell po Zabilanského centru těsně nad břevno, o půl hodiny později přizvednutý dlouhý aut přistál před Šimečka, který zblízka nastřelil brankáře Šteinera do hrudi. Na druhé straně Pajerovu tvrdou ránu vyrážel Dědek na roh.

Po přestávce se začaly dít velké věci. Hned ve 49. minutě prošel přes zeď k tyči Hrdličkův trestný kop. Než se Benátečtí vzpamatovali, pronikl celou jejich obranou Šoufek a slalom zakončil dloubákem přes brankáře do sítě – 2:0. „První gól byl laciný, stálo při nás i trošku štěstí. Benátečtí to měli potom těžké se dostat přes náš blok. Hráli jsme vzadu na nulu, podali jsme disciplinovaný a taktický výkon,“ konstatoval kosmonoský trenér Mašek.

Benátečtí se zlobili na rozhodčího, který za vysokou nohu nevyloučil Šulce, jenž byl vzápětí střídán. „Při tom zákroku, za který se hosté rozčilovali, se hráče nohou nedotkl, za to by byla druhá žlutá přísná. Ale měl takové okamžiky dva nebo tři, proto jsme ho raději stáhli ze hřiště,“ vysvětlil Michal Mašek.

Benátky mohl vrátit do hry Šimeček, který se v 67. minutě opřel do odraženého míče a otřásl tyčí. V dobrých pozicích z územní převahy netrefil těžký volej ideálně úplně volný Mlynka a stejně tak nehlídaný Milan Macek hlavičkoval vedle. Pojistka tak přišla na druhé straně, Maškův střílený centr doklepl do sítě zblízka Pajer a Kosmonosy si vítězství nenechaly vzít.

„Z našeho pohledu hodně hořké a smolné utkání,“ ohlédl se benátecký trenér Tomáš Staněk. „Kosmonosy byly důraznější a bojovnější a vyhrály zaslouženě, měly kvalitu do vápna a my jsme po laciném gólu ze standardky nebyli schopní udělat dobrou přípravnou fázi do vápna. Měli jsme sice tlak, centry do vápna, ale nedařilo se s větším klidem zakončit,“ pokrčil rameny kouč druhého celku tabulky Staněk.

Vítězové postoupili už do lepší poloviny divize C. „Tabulka je vyrovnaná, dvakrát prohrajete a jste zase dole. Pohnojili jsme to tím podzimem, úvod jara se povedl, ale nic není rozhodnuto,“ konstatoval Michal Mašek.

Kosmonosy – Benátky 3:0 (0:0)

Branky: 49. Hrdlička, 50. Šoufek, 76. Pajer. Rozhodčí: Vojtěch. ŽK: 2:6. Diváků: 248. Střely na bránu: 5:5. Rohy: 4:8.

Kosmonosy: Šteiner – Podzimek, Hošťálek, Hrdlička, Poláček – P. Hradec (69. Havlas), Šoufek (89. Fišer), Prieložný, Šulc (60. Haluška) – Pajer (89. D. Hradec), Mašek.

Benátky nad Jizerou: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell, Komma (72. Komárek) – Zabilanský (72. Mlynka), Šimeček (79. Hájek), Vobořil, Duch (46. M. Macek) – Fabián, Gidion.