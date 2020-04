Fotbalisté Horek již znají verdikt svazových komisí ohledně domácího zápasu proti Dvoru Králové. Ten na hřišti po strhujícím průběhu sice na mladoboleslavské umělce vyhráli 5:4, utkání se ale dohrávalo u zeleného stolu.

Divize: Horky - Benátky | Foto: Karel Jedlička

Po utkání se totiž hosté dožadovali ověření totožnosti jednoho z domácích hráčů. Ten se ale k rozhodčím nedostavil. Vysvětlení na místě? Prý pospíchal do zaměstnání. „Po skončení utkání sdělil vedoucí týmů hostů, že žádá o kontrolu totožnosti domácího hráče číslo 18 Zdeňka Zahálky. S tím byl následně obeznámen vedoucí domácích Jaroslav Dvořák. Ten nám ale oznámil, že kontrola totožnosti nemůže být provedena, neboť hráč ihned po skončení utkání odjel do zaměstnání do Prahy,“ zní přesný popis ze zápisu o utkání podle rozhodčího Tomáše Doubka.