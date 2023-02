Podle trenéra cukrovarníků se zápas nepovedl spíše výsledkově. Herně to až na vstup, kdy se Milín penaltou dostal do vedení, v jeho očích špatné nebylo. „Od desáté minuty jsme už soupeře přehrávali. Kromě dvou gólů jsme si vytvořili ještě čtyři pět šancí, které jsme neproměnili,“ přiblížil Ondřej Murárik.

Horák gólem do šatny po standardní situaci srovnal, jeden z noviců v sestavě Jakub Janovský pak nedlouho před koncem individuální akcí vyjádřil převahu na míči podruhé. Poslední slovo měl ovšem v 90. minutě hostující Pohořálek. „Z ojedinělé šance hostí jsme zbytečně propadli u lajny a soupeř to pak dobře vyřešil do gólu,“ zmínil Murárik.

Jen bod... Fotbalisté Boleslavi s Budějovicemi dvakrát neudrželi vedení

FK Dobrovice - TJ Ligmet Milín 2:2 (1:1)

Branky: 44. Horák, 82. Janovský J. - 9. Kunc z pen., 90. Pohořálek.

Dobrovice: Bartoš (65. Kocmich) - Zelinka, Horák, L. Janovský, Pečínka (46. Marek Sedláček) - Kohout, Král (55. Bora), Michal Sedláček (70. Kučera), Pánek, J. Janovský - Volf (70. Tomíček).

Milín: Poplštein - Kvída, Mazuch, Maršík - Pohořálek, Soldát, Bican, Žákovský - Kunc, Gabriel (Vrkoč, Synek, Vondráček, Farář, Kubík).