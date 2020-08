O víkendu rozehrají fotbalovou sezónu také hráči Benátek nad Jizerou. V rámci Divize nastoupí v neděli od 17 hodin ve Dvoře Králové.

Benátky B - Dolnobousovský SK. | Foto: Karel Jedlička

V neděli čeká první ostrý zápas také fotbalisty Benátek nad Jizerou. Do nového ročníku Divize C vstoupí tým s novým trenérem. Po roce Benátky opustil Jindřich Tichai, který povede SK Dynamo České Budějovice. Na jeho místo přišel na konci července Radim Truksa. „Chtěl bych minimálně navázat na práci a výsledky minulého trenéra Jindry Tichaie. Značí to jediné, být v absolutní špičce této soutěže,“ řek v rozhovoru pro klubové stránky.