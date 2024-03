Úvod do jarních odvet benáteckým fotbalistům vyšel. Před vlastními diváky si poradili s posledním Letohradem. Přitom první půle nenasvědčovala žádným střeleckým hodům. Až zlepšená hra benáteckého týmu ve druhém poločase převážila misky vah na domácí stranu. Hattrickem se zaskvěl Fabián, jehož tři zásahy během necelé čtvrthodinky dodaly benáteckým fotbalistům klid na kopačky a ti tak dovedli úvodní jarní klání do zdárného konce.

Zkušený Tomáš Fabián (vlevo) načal divizní jaro hattrickem | Foto: Jan Pokorný

V první půli benátečtí hráči dobývali letohradskou bránu, avšak bez vyložených příležitostí. Letohradští spoléhali na rychlé brejky, přesto domácího brankáře Dědka za celou první půli neohrozili. Za zmínku tak stojí jen střela Nigerijce Jimmyho z akrobatické pozice ve 25. minutě, která těsně minula levou tyčku hostující brány.

Osm minut druhé půle stačilo k tomu, aby se brankový stav měnil. Duchův centr z levé strany našel naskakujícího Fabiána, který trkl hlavou míč mimo dosah brankáře Jecha. Vstřelená branka domácí fotbalisty povzbudila. O dvě minuty později byl před Jechem zcela volný Zabilanský, hostující brankář jej ale vychytal, stejně tak jako o chvilku déle Šimečka. Přišel tak trest. V 57. minutě se chopil míče na hranici pokutového území Zbudil a naprosto přesnou střelou vymetl levou horní šibenici.

Vedení benáteckému týmu mohl vrátit Zabilanský. Po Jimmyho centru ale hlavou mířil nad bránu. Čtyřiadvacet minut před koncem zahrával rohový kop domácí Komma, který posadil míč na Fabiánovu hlavu a v Benátkách se slavilo. Už o minutu déle dovršil Fabián svůj hattrick, když před opuštěnou částí brány zhodnotil akci domácího kapitána Šimečka.

Hosté se již na výraznější odpor nezmohli. Podržel je zejména brankář Jech, který levou nohou vykopl gólovou střelu Glöcknera. Definitivní razítko na benáteckou výhru vystavil ve třetí nastavené minutě hlavičkující Vobořil. Benátečtí si tak upevnili druhou příčku, hosté se od spodku tabulky neodpoutali a jejich situace v divizní společnosti je již velmi vážná.

"Zbytečně jsme připustili drama. První poločas byl z naší strany špatný, nehráli jsme vůbec to, co jsme chtěli," načal své hodnocení zápasu trenér Benátek Tomáš Staněk a pokračoval: "Chyběla nám jednoduchost, tím pádem jsme se těžce dostávali do vápna. Když už se nám to podařilo, byli jsme obsazení a horko těžko jsme zakončovali. V kabině jsme si něco řekli a druhá půle už byla o něčem jiném. Myslím si, že to mohla být úplná demolice Letohradu. Měli jsme výborný pohyb, náběhy, v pokutovém území jsme byli v dobrém počtu. Z naší strany je to ale stále to stejné. Vytvoříme si tři stoprocentní brankové příležitosti, které neproměníme. Jdeme sami na bránu, nebo stojíme sami před brankářem. Každého brankáře rozchytáme, lépe řečeno jej trefíme. V té demolici nás přibrzdila inkasovaná branka na 1:1, kdy se hosté prosadili krásnou střelou. Přesto bych řekl, že celý druhý poločas jsme šli za vítězstvím. Výborný výkon podal Fabi (Tomáš Fabián), který se v útoku prosadil. V nastaveném čase jsme poté výhru potvrdili. Jak jsem řekl, s prvním poločasem jsem nespokojený. Hrát 0:0 s podobným soupeřem, je strašně vachrlaté. Potřebujeme střílet branky, mít větší tlak do vápna. Tohle jsme v prvním poločase neměli. Poté se může stát cokoli a také se to ve druhé půli stalo. Hráli jsme dobře, ale hosté z jediné střely na bránu skórovali. Stav byl opět vyrovnaný a stále jsme čelili nervozitě. Dnes se to povedlo a výkonem ve druhé půli jsme dokázali převážit utkání na naši stranu. S druhou půlí tedy panuje spokojenost. Věřím tomu, že naše výkony budou mít vzestupnou tendenci."

SK Benátky nad Jizerou – FK Letohrad 4:1 (0:0)

Branky: 53., 66. a 67. Fabián, 90+3. Vobořil – 57. Zbudil. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Pilný – Klečka, Turek. Diváci: 180.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Glöckner, Hell, Kopa – Vobořil, Šimeček (76. Komárek), Duch (80. Hájek) – M. Macek (46. Komma), Jimmy (76. Mlynka), Fabián.

Letohrad: Jech – Lorenc, R. Macek, Václavek, Kail – Černohorský (62. Chládek), Štěpán (75. Skoumal), Zbudil, Pithart (75. Jiřánek) – Kabourek, Mišči (62. Nágl).