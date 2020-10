Divizní premiéra Kosmonos pokračovala v sobotu sedmým kolem. Nováček soutěže doma přivítal Hlinsko a ve vyhecovaném utkání prohrál těsně 1:2.

Kosmonosy nenavázaly na domácí výhru nad Čáslaví a v 7. kole prohráli doma s Hlinskem. | Foto: FB SK Kosmonosy

Zápas začal o pár minut později, ještě před výkopem seznali hráči obou týmů, že červenobílé domácí dresy jsou až příliš podobné čistě bílým trikotům hostí. Kosmonoští fotbalisté se tak vrátili do kabiny a převlékli se do černého, načež se zase z černé do modré museli přestrojit sudí. Po vyladění barev už nic nebránilo úvodnímu výkopu.