Divize C, 16. kolo: SK Kosmonosy - Slavia Hradec Králové (4:2), 15. června 2024

V přímém souboji o horní polovinu tabulky Kosmonosy soupeře od začátku přehrávaly a nebýt skvělých zákroků brankáře Zadrobílka, mohlo být skóre dvojnásobné. V první půli ho domácí překonali po dvou centrech Maška mladšího. Jeho trestný kop umístil do sítě hlavičkou v 10. minutě obránce Hrdlička a po půlhodině hry nádhernou patičkou přímo ze vzduchu přeloboval brankáře Pajer – 2:0. Naopak Šoufkův volej a další Hrdličkovu střelu k tyči po rohu hradecký brankář zázračně vyškrábl.

„Po tom hrůzostrašném začátku soutěže by asi nikdo z nás neuvěřil, že budeme v posledním kole hrát o sedmé místo,“ vyzdvihl (tentokrát i hrající) trenér Michal Mašek.

Po přestávce vlažně hrající Slavia zabrala a vytvořila si konečně také šance, ovšem Matesovu bombu vytěsnil Šteiner ramenem a Hlušička přestřelil po Málkově efektním sklepnutí prázdnou bránu.

Na druhé straně po dalším rohu Hošťálek vrátil míč před bránu a Šulc zblízka napnul síť potřetí. Kosmonosy měly velmi silné standardky, Zadrobílek znovu exceloval na čáře proti Hradcovi. V 73. minutě Kubelka promáchl nůžkami, ale dokázal míč přihrát pod sebe Pajerovi, který zvýšil na 4:0.

Selanka se však nekonala. Parádní sólo přes několik hráčů dovedl dloubáčkem k cíli vzápětí Rajnoch a když Zadrobílek nedovolil z nájezdu hattrick Pajerovi, snížil po dvou minutách na hřišti střídající Týfa šajtlí po zemi na 4:2. Při útočné standardce oplácel pošťuchování loktem dvougólový Pajer, fasoval rovnou červenou kartu a nedobrovolně si tak protáhne letní přestávku. Kosmonosy i s koučem Maškem na hřišti však krátké oslabení ustály.

„Mohli jsme přidat už dříve další góly, něco nám chytil brankář, něco jsme dali nesmyslně vedle. V závěru jsme to hodně otevřeli a dostali dva góly, ale celkově jsme spokojení, tři body jsou zasloužené,“ řekl promočený Michal Mašek starší, kterému svěřenci přichystali sprchu ještě na trávníku z přineseného vědra.

Jaké jsou plány trenéra, který za 10 let u kosmonoského áčka zažil čtyři postupy z okresu až do divize? „Určitě teď nebudu nikde působit trenérsky a hráčsky už vůbec ne. Sednu si tady na tribunu a budu si to užívat odsud,“ usmíval se Michal Mašek.

Kosmonosy – Slavia Hradec Králové 4:2 (2:0)

Branky: 32. a 73. Pajer, 10. Hrdlička, 58. Šulc – 75. Rajnoch, 84. Týfa. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:4. ČK: 86. Pajer (K). Diváků: 79. Střely na bránu: 9:5. Rohy: 8:4.

Kosmonosy: Šteiner – Kubelka (82. Mašek st.), Hošťálek, Hrdlička, Poláček – Šoufek, Prieložný (67. Haluška), Mašek ml., Šulc (67. Podzimek) – Pajer, Trýzna (46. Hradec).