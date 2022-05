Výkon především z prvního poločasu dává novému trenérskému štábu naději, že se sedmizápasový bodový půst podaří co nejdříve ukončit. „Pokud budeme hrát tak jako první poločas a stejně důkladně se připravíme na každého, včetně motivace, tak to s námi soupeři budou mít hodně těžké,“ věří trenér Lukáš Mück, pro kterého šlo o druhý mistrovský zápas na lavičce Horek.

Týmu mezi nimi stihl pozvednout zvadlé střelecké sebevědomí v přáteláku s A-třídními Horními Počernicemi (9:1). Navíc vedení přivedlo hráče, který by mohl zastat citelně neobsazenou pozici zakončovatele. Obojí se v duelu s Kolínem projevilo. Právě nový přírůstek na soupisce Hynek Prokeš otevřel skóre, v týdnu probuzený Jan Kamlach přidal druhý gól.

Zápas se pak z pohledu teprve dvaatřicetiletého kouče, který má ovšem za sebou mimo působení v nižších pražských soutěžích zkušenosti s třetiligovým fotbalem ve Švýcarsku, lámal za stavu 2:1.

„Mohli jsme jít znovu do trháku, ale nebyl nám kvůli ofsajdu uznaný podle mě regulérní gól. Kluci po předčasné radosti spadli psychicky dolů, čehož soupeř využil,“ narážel kormidelník Horek na bleskovou odpověď rivala na 2:2. K ní se ve druhém poločase přidal nechytatelný projektil z kopačky Pavla Čapka, který vítězný gól chvíli nato sám hned i pojistil. „Musím ale kluky pochválit. Zápas proti nejlepšímu týmu divize vůbec neukazoval na to, že bychom měli být poslední,“ hodnotil Lukáš Mück.

Optimismus mu dodává i okamžité začlenění pětatřicetiletého autora osmi ligových startů. Hynek Prokeš si je na podzim 2014 odkopal za Hradec Králové. Ve Slezsku, odkud pochází, prošel odchovanec Baníku Ostrava několika druho a třetiligovými kluby. Na české trávníky se nyní vrací po působení ve Švýcarsku. „Stěhuje se sem z ciziny. Jsem rád, že přišel a hned se uvedl gólem. Jsem přesvědčený, že nám hodně pomůže,“ dodal trenér Mück.

Jeho hostující protějšek Petr Pavlík měl k výkonu svého týmu hlavně zpočátku velké výhrady. „Přestože jsme si říkali, že musíme nastoupit aktivně a soupeře nepodcenit, tak se nám začátek hrubě nepovedl. Začali jsme hrát až za stavu 2:0 pro domácí, kdy nám teklo do bot. Hráči si naštěstí uvědomili, že to takhle nejde. Trošku změnili přístup a do konce prvního poločasu se nám podařilo vyrovnat. Ale přístup se mi nelíbil. Takhle se aspirant na postup nemůže prezentovat,“ podotkl trenér Petr Pavlík.

„Po změně stran už byl náš výkon lepší. Domácím pomaličku docházely síly. Nebylo se čemu divit, protože od začátku hráli neskutečně aktivně a celoplošně nás napadali. Ve druhé půli už se projevila kvalita našeho kádru a hlavně forma Pavla Čapka, který je v poslední době gólový a tahá nás z bryndy,“ dodal Petr Pavlík.

Horky – Kolín 2:4 (2:2)

Branky: 17. Prokeš, 27. Kamlach – 31. Sodoma, 40. A. Čapek, 68. a 72. P. Čapek. ŽK: 2:3. Diváci: 52.