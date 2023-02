„Výsledek je pro nás určitě pozitivní. Myslím, že v prvním poločase jsme byli lepší. Měli jsme tam i nějaké další dvě nedotažené šance. Druhý poločas už byl vyrovnanější,“ charakterizoval trenér Picavy Ondřej Murárik utkání, na kterém nenašel jen pozitiva. „Celkově to bylo až zbytečně vyhrocené, na to, že to bylo přípravné utkání. To byla kaňka. Zdraví hráčů je důležitější.“