Divize C, 27. kolo: FK Dobrovice - SK Kosmonosy (1:1), 18. května 2024

Celku od cukrovaru důležité utkání evokovalo vzpomínky na předešlé domácí. Zatímco pro soupeře se penalta pískala, v opačné šestnáctce zůstal prakticky po rozehrávce střet hostujícího brankáře s Němcem bez odezvy.

„Proti nám přísná penalta. Když pak hostující brankář sestřelil ve vápně našeho hráče, faul se nepískal,“ vrátil se trenér domácích Michal Sedláček k pasáži, která určila výsledek prvního poločasu. „V závěru jsme ještě měli velkou šanci po rohu, ale neproměnili,“ zmínil dorážku Kohouta, který ve skrumáži na malém vápně pálil nepřesně.

„Druhý poločas jsme měli optickou převah. Soupeř zalezl do hlubokého bloku a my jej dobývali, bohužel bez efektu,“ posteskl si Sedláček, jehož tým dostal deset minut před koncem po chybě na polovině hřiště z následného brejku druhou ránu do vazu.

Po další bodové ztrátě Dobrovice zůstává dvě kola před koncem jen těsně nad pásmem sestupu, dva nejbližší pronásledovatelé navíc hrají své zápasy 29. kola až v neděli. Pokud v nich Nový Bydžov s druhými Benátkami, případně Čáslav se čtvrtým Vysokým Mýtem zaváhá, dostanou už „štempl“ na záchranu Kosmonosy. Samy se výrazně přičinily výhrou 6:1 nad pražskými Spoji.

„Přál jsem si konečně klidné utkání. Dnes se to až na desetiminutový výpadek, kdy jsme dostali gól, splnilo. Zápas jsme jinak měli pevně v rukách. Negativa bych až na těch deset minut těžko hledal,“ komentoval trenér Kosmonos Michal Mašek nejvyšší výhru v sezoně.

O výsledek 6:1 se podělilo šest různých střelců. Vítěznou zůstala trefa kapitána Michala Maška z 13. minuty. Hosté sice vzápětí snížili, ve zbylém čase se ovšem prosazovali už jen domácí.