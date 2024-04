/FOTOGALERIE/ Shodným výsledkem 1:2 ztratili sobotní domácí zápasy v divizi C fotbalisté Kosmonos i Dobrovice.

Divize C - 22. kolo: SK Kosmonosy - FK Čáslav (1:2), 13. dubna 2024 | Foto: Miloš Moc

Zatímco podzimní výjezd do Čáslavi se pro kosmonoský tým stal pověstným bodem zlomu poté, co se v úvodu sezony nedařilo, tentokrát vzájemný zápas prohloubil výsledkové trápení posledních kol. „Ze dvou obrovských chyb vzadu byly dva góly,“ smutnil po druhé domácí porážce v řadě zklamaný trenér Michal Mašek.

Záchranářskou naději vykřesávající hosté vyhráli druhé utkání za sebou a vůbec poprvé se jim povedlo urvat tři body na hřišti soupeře. „S výsledkem jsme spokojeni, vítězství se ale nerodilo snadno,“ řekl trenér čáslavského mužstva Roman Kučera.

Jeho tým brzy korunoval lepší vstup do zápasu proměněnou penaltou po faulu na Turynu. Následné minuty už patřily spíše domácím. Do poločasu ještě hosté vyrovnání se štěstím odvraceli, zkraje druhého ale po standardní situaci přišlo. „Úvod jsme nechytli, ale ke konci poločasu už jsme měli převahu, což jsme korunovali vyrovnáním. Pak jsme měli tři loženky Šulcem, ale nedali,“ našel další příčinu nezdaru Michal Mašek.

Za stavu 1:1 se po brejku znovu prosadili hosté a rozhodli. „Po vyrovnání to z nás spadlo, začali jsme hrát a měli jsme několik slibných příležitostí. V závěru jsme si vedení pohlídali, ale žádná šmakuláda to nebyla. Soupeře jsme už do ničeho nepustili a ukopali jsme to,“ dodal trenér vítězů Kučera.

Jeho protějšek mínil, že po víceméně náhodném druhém gólu Čáslavi, byť parádním, se jeho týmu už do bloku soupeře dostat nepodařilo. „Zklamání spíše z přístupu některých hráčů. Ale je to fotbal. To si vyříkáme v kabině,“ řekl Michal Mašek. „Prohráli jsme s týmem, který ztrácí dost bodů, ale jakmile budeme ztrácet s těmi pod námi i nadále, budeme mít ještě obrovské starosti,“ upozornil.

SK Kosmonosy - FK Čáslav 1:2 (0:1)

Branky: 49. Prieložný - 8. z pen. Turyna, 64. Kučera. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 5:2. Diváci: 100.

Po více než půlroce odešli ze svého hřiště s prázdnou fotbalisté Dobrovice. Proti béčku Chrudimi přitom podle slov svého trenéra Michala Sedláčka paradoxně předvedli svůj nejlepší jarní výkon.

„Hráčům nejde nic vytknout, ale je to sport a holt nám dnes štěstí nepřálo,“ smiřoval se s porážkou, ke které vedly dva inkasované góly ještě do přestávky. „První poločas byl vyrovnaný. Bohužel nás soupeř potrestal po rohu. Za stavu 0:1 jsme si vytvořili jasnou šanci, ale dali jen tyč, a vzápětí inkasovali podruhé,“ rekapituloval kouč Picavy.

Po změně stran se podařilo už jen snížit, z penalty nedlouho před koncem. „Ve druhém poločase jsme byli jasně lepší. Mohli jsme dát čtyři branky, bohužel jsme snížili až v 83. minutě a pak už nedokázali vyrovnat,“ litoval Michal Sedláček.

Dařilo se alespoň třetímu do party. Benátky po domácím zaváhání s Velkými Hamry přivezly po obratu na 3:1 výhru ze hřiště pražských Spojů. Podrobnosti s fotogalerií ze zápasu přineseme později.

FK Dobrovice - MFK Chrudim B 1:2 (0:2)

Branky: 86. z pen. Sedláček - 12. a 42. Zvolánek. Rozhodčí: Barcuch. ŽK: 3:4. Diváci: 120. Dobrovice: Bartoš - Horák (80. Cigánek), Sedláček, Macek, Nemšovský - Němec, Bora, Pánek, Král (69. Zelinka), Kopecký (80. Čičatka) - Volf.