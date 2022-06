Do půle se prosadil už nejlepší střelec soutěže Tomíček. Do sítě uklízel přímočarou akci, při které putoval míč z kopačky na kopačku přes celou délku hřiště. Roli střídajícího žolíka pak potvrdil Korec, když dokončil dílo útočného parťáka Volfa, na kterého by se jinak nejspíš pískala po zákroku brankáře penalta.

Nejen výsledek po třech předešlých nezdarech vedení dobrovické kabiny potěšil. „Jsem spokojený s tím, jak jsme zápas odehráli, s přístupem hráčů i bojovností, tyto věci minulé utkání chyběly,“ liboval si kouč cukrovarníků.

Pochvalu si v jeho očích vysloužila i defenziva týmu, která po delší době neinkasovala. „Nevzpomínám si, že bychom soupeře pustili do šance, tím ale neříkám, že nebyl nebezpečný, jen jsme si s tím dokázali poradit.“

Jediné, co Murárika mrzelo, že hráči nerozhodli utkání dřív. „Při těch mnoha šancích, co jsme si vytvořili, jsme mohli utkání ulehčit,“ dodal Murárik.

Pro jeho tým je nyní stěžejní stlačit pod sebe ve zbylých kolech Klíčany. Pokud by se tak nestalo, nemůže být o divizi vůbec řeč. A to ani v případě, že by celek od Prahy postupovou nabídku neakceptoval, jak už se v nedávné minulosti i stalo.

Podle aktuální rozpisu soutěží by v takovém případě už nebyl postup nabízen klubům na dalších místech, jak bylo obvyklé v minulosti, ale udržel by výš jednoho ze sestupujících. „Postoupit bychom chtěli, Ale musíme být nejhůře druzí, což nám následující kola odkryjí, každopádně to máme ve svých rukách,“ naráží Ondřej Murárik na nejbližší zápas, který Dobrovické čeká právě v Klíčanech.

Dobrovice – Nespeky 2:0 (1:0)

Branky: 23. Tomíček, 77. Korec. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 2:2. Diváci: 130.