V bitvě tradičních rivalů o motivaci není nikdy nouze. Lépe do zápasu vstoupily Benátky. V 9. minutě Bartoš na čáře vyškraboval Kommovu hlavičku, ale Poběrežský vzápětí vrátil míč do vápna a jeho centr usměrnil Glöckner hlavou do protipohybu dobrovického gólmana – 0:1.

Další průběh nabízel podle očekávání urputný boj bez šancí. „Měli jsme luxus brzkého vedení, ale soupeř hrál dál z hlubokého bloku. Chtěli jsme co nejvíc otáčet hru, aby se domácí museli posouvat, ale bylo hodně těžké se přes ně dostávat,“ uvedl benátecký trenér Tomáš Staněk.

V ofenzívě se dlouhodobě trápící Picava ale dokázala z krásné akce do šatny vyrovnat. Kohout obešel dva hráče a vyslal do sóla Pánka, který z plného běhu prostřelil exdobrovického Dědka v bráně hostů.

„Nemuseli jsme mít svázané nohy hrozbou sestupu. Čekal nás před výbornou kulisou těžký soupeř, při pohledu na tabulku jasný favorit. Minulý týden ve Velkých Hamrech jsme si ale dokázali, že i se špičkou tabulky se dokážeme měřit, pokud hrajeme zodpovědně z bloku,“ uvedl dobrovický trenér Michal Sedláček.

Jenže hned minutu po změně stran byl ve vápně faulován Fabián a z pokutového kopu nedal domácímu brankáři nárok Bodlák – 1:2. Benátky v té chvíli držely postupový výsledek, protože orlickoústecká Jiskra stále hrála s Turnovem bez branek. Náskok mohl dvakrát navýšit opět Bodlák. V 69. minutě jeho bombu z voleje po Kommově centru skvěle vyrazil Bartoš a ani tři minuty nato se nenechal překvapit u přední tyče po pěkném protažení benáteckého křídla po koncové lajně. Naopak domácí Volf v ojedinělé šanci tečoval špičkou Bičištěho centr jen do těla brankáře Dědka.

O vyhecovanosti zápasu svědčil třeba i ostrý žlutý faul hostujícího Milana Macka ve skluzu na bratra Ondřeje v dresu cukrovarníků. Ti se vzepjali v šestiminutovém nastavení jen k platonickému tlaku bez šancí a ani v derniéře jako za celé jaro nepřekonali nízkou laťku jedné vstřelené branky na zápas.

„Soupeř si to velice zkušeně pohlídal, ale kluky musím pochválit za dobrý týmový výkon a vyrovnanou partii proti mužstvu, které hraje o třetí ligu,“ konstatoval Michal Sedláček. „Domácí podržel třikrát Bartoš, my jsme to v závěru uskákali a uhráli, přesto jsem měl pocit, že jsme takoví mentálně leklí, nemělo to z naší strany takový náboj, jako bych si představoval,“ opáčil jeho protějšek Staněk.

Benáteckou radost z výhry zkalilo vydřené vítězství konkurenta také brankou z penalty v 78. minutě a tak si na případný návrat do ČFL musejí u Jizery počkat na případnou odhlášku. O vítězi divize C letos rozhodl jediný bod. „Nepřevládá zklamání, očekávali jsme, jak to v Ústí nad Orlicí dopadne. Zklamaní můžeme být z toho, že jsme sami nezvládli zápasy v Turnově nebo s Vysokým Mýtem. I když 73 bodů by nám v jakékoli jiné české soutěži na první místostačilo,“ prohlásil Tomáš Staněk,

„Máme šestou nejlepší obranu, ale druhý nejhorší útok, na ofenzívě musíme zapracovat. S nějakými hráči jednáme, ale samozřejmě až teď se to rozjede intenzivněji, když víme, že budeme hrát divizi i příští rok. Chceme určitě skončit na vyšších příčkách než letos,“ vyhlásil trenér třinácté Dobrovice Michal Sedláček.

„My se budeme připravovat normálně jako na divizi, máme rozjednané hráče, kteří přijdou do přípravy a pak také několik posil z vyšších soutěží, kteří čekají na to, jestli se tu bude hrát třetí liga,“ prozradil kouč druhých Benátek Tomáš Staněk.

Dobrovice – Benátky 1:2 (1:1)

Branky: 42. Pánek – 9. Glöckner, 47. z PK Bodlák. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:3. Diváků: 348. Střely na bránu: 2:6. Rohy: 3:5.

Dobrovice: Bartoš – Horák (70. Zelinka), Sedláček, O. Macek, Bičiště – Bora, Král (80. Zajíček) – Němec (70. Kopecký), Pánek (90. Cigánek), Kohout – Volf.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Glöckner, Hell (46. Šimeček), Komma – Kopa, Hájek (65. Komárek) – Poběrežský (77. Mlynka), Fabián (90. Gidion), Bodlák – M. Macek (90. Poustecký).